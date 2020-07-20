Sanatta bu hafta

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

BURSA’DA 7’DEN 77’YE TİYATRO

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, 7’den 77’ye her yaştan insana yönelik sahnelediği oyunları açık alana taşıyor. Ücretsiz sahnelenen “Yaşlı Kadın ve Papağan” adlı oyun, 24 Temmuz Cuma ve 7-14-21- 29 Ağustos tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı’nda, 21 Temmuz Salı ve 4-11-18-25- Ağustos tarihlerinde de kentin kırsal mahallelerinde sahnelenecek.

22 Temmuz Salı günü “Şimdi Soruyorlar Bana Aziz Bu Hikâyeler Nerden” adlı oyunu, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz olarak sahneleyecek olan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, usta oyuncuların rol aldığı oyunları da sanatseverlerle buluşturacak. Çağlar Çorumlu’nun rol aldığı “Übü Hep Übü” adlı oyun 25 Temmuz Cumartesi günü Balat Atatürk Ormanı’nda ana sahnede izleyiciyle buluşacak.

Murathan Mungan’ın şair Orhan Veli Kanık’ın şiirlerinden kurgulayarak yazdığı, başarılı oyuncu Reha Özcan’ın yıllar sonra sahneye taşıdığı tek kişilik oyun “Bir Garip Orhan Veli” 12 Ağustos Çarşamba günü, Levent Üzümcü’nün rol aldığı “Aziz Nesin Kabare” oyunu 19 Ağustos Çarşamba günü ve Sumru Yavrucuk’un rol aldığı “Shirly” adlı oyun da 26 Ağustos Çarşamba günü Balat Atatürk Ormanı’nda ana sahnede Nilüferli tiyatro tutkunlarıyla buluşacak.

HARBİYE’DE KONSER ZAMANI

stanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserler bu yıl 23 Temmuz Perşembe akşamı Koray Avcı ile başlayacak. “Harbiye Açıkhava Yıldızlar” geçidi sloganlı konserlerin organizasyonunu Bayhan prodüksiyon yapıyor.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olacağı bildirilen konserlerin, yarı kapasiteyle yapılacağı öğrenildi. Program şöyle: 24, 26, 28 Temmuz ve 28 Ağustos – Yıldız Tilbe. 25 Temmuz – Deniz Seki. 27 Temmuz – Berkay. 5 Ağustos – Simge. 7 Ağustos – Mehmet Erdem & Aşkın Nur Yengi. 29 Ağustos – Sinan Özen. 30 Ağustos – Linet. 31 Ağustos – Teoman. Biletler Biletix ve tiyatro gişelerinde satışa çıktı.

SAHİLDE FİLM GÖSTERİMLERİ

Sinemaseverler, Kilyos’taki Tırmata Beach’te filmi izleyebilecek. Cuma, cumartesi ve pazar akşamları film gösterimlerinin yapılacağı plajda, 25 ve 31 Temmuz’da, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu’nun hayatını beyazperdeye taşıyan “Naim: Cep Herkülü” filmi izlenebilecek. “Türk İşi Dondurma” filmi 24 Temmuz ile 9 Ağustos’ta, Türk casusu İlyas Bazna’nın hikâyesini konu alan “Çiçero” 26 Temmuz’da, “7. Koğuştaki Mucize” 1 Ağustos’ta, “İkinci Görüşte Aşk” 2 Ağustos’ta, Müslüm Gürses’in gerçek yaşam hikâyesini sinemaya uyarlayan “Müslüm” ise 8 Ağustos’ta plaja kurulan dev ekranda sinemaseverlere sunulacak. Açık havada 600 kişinin sosyal mesafe kuralına uygun biçimde film izlemesine olanak sağlayan etkinlik, eylül ayında da hava koşullarının uygun olması durumunda devam edecek.

AÇIK HAVADA TİYATRO KEYFİ...

Bursa Devlet Tiyatrosu’nun Haldun Taner’in ölümsüz eseri ‘Keşanlı Ali Destanı’ adlı oyunu “Açık Hava’da Tiyatro Günleri” kapsamında bugün ve yarın saat 21.00’de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelecek. Ali Meriç’in yazdığı “Akide Şekeri” ise 23-24-25-26 Temmuz tarihlerinde izleyicisiyle buluşacak.