Sanatta bu hafta

05 Nisan 2021 Pazartesi, 04:06

BUGÜN LOUVRE MÜZESİ’NE GİDELİM

Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, mart ayının son haftasında depoda bulunanlar da dahil 482 binden fazla sanat eserinin dijitalleştirilmiş, yüksek çözünürlüklü versiyonlarının görüntülenebildiği yeni web sitesini hizmete sundu. Bir müze temsilcisinin verdiği bilgiye göre bu tüm koleksiyonun yüzde 75’ine tekabül ediyor.

Veri tabanında ayrıca, 1945’te II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Almanya’da bulunan ve Louvre’un, orijinal sahiplerinin ailelerine uygun şekilde iade edilinceye kadar barındıracağı, yaklaşık 1700 yağmalanmış nesne de yer alıyor.

BORUSAN’DA ‘DÜŞ SUDA’

Borusan Contemporary, Dr. Necmi Sönmez küratörlüğündeki “Düş Suda” adlı koleksiyon sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7 Nisan Çarşamba günü başlayacak sergi, 6 Mart 2022’ye kadar devam edecek

Perili Köşk’teki sergi, sanal teknolojilerin sağladığı imkânlar sayesinde izleyicilerle buluşacak. Yeni medya ve teknolojinin gücüyle farklı bir deneyim sunmayı vaat eden sergi, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan 45 sanatçının 60’a yakın eserini bir araya getirecek.

“Düş Suda”, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na yeni katılan eserleri, Türk şiirinin güçlü kalemi Edip Cansever şiiri ile ilişkilendirerek, disiplinler-üstü bir okuma önerisi getiriyor. Koleksiyon sergisinde Peter Coffin, Thierry Dreyfus, Boomoon, Ellen Kooi, Frank Thiel, Michael Wolf, Antti Laitinen, Rafaël Rozendaal, Jim Campbell, Marizio Nannucci, Hans Kotter’ın aralarında olduğu, güncel sanatın önemli isimlerinin işleri Cansever’in dizeleri bağlamında yeniden yorumlanıyor.

FİLM FESTİVALİ’NDE BU HAFTA

40. İstanbul Film Festivali çevrimiçi gösterimlerinde bu hafta dört film gösterilecek.

Tüm filmler gece 21.00’de gösterime girecek ve 5’er gün boyunca gösterimde kalacak. Filmler beş gün sonra saat 21.01’de gösterimden kalkacak. İzle tuşuna bastıktan 30 saat sonra film gösterimi kesilir ve erişime kapanıyor.

8 Nisan Perşembe 21.00 – 13 Nisan Salı 21.01

Tufan Olmayacak / Tvano Nebus / The Flood Won’t Come

9 Nisan Cuma 21.00 – 14 Nisan Çarşamba 21.01

Asla Ağlamam / Jak Najdalej Stad / I Never Cry

10 Nisan Cumartesi 21.00 – 15 Nisan Perşembe 21.01

Gönül İşleri / Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait / Love Affair(s)

11 Nisan Pazar 21.00 – 16 Nisan Cuma 21.01

Pazar Günleri / Sundays

SUNUMLAR Öte yandan Köprüde Buluşmalar’da 10’u ilk film olmak üzere 17 uzun metraj ve 4 belgesel film projesinin, 5 dizi projesinin ve post-prodüksiyonu devam eden 5 belgesel ve 2 uzun metraj filmin sunumları çevrimiçi ortamlarda 7-8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

‘KÜRK MANTOLU MADONNA’ ANKARA’DA

Sabahattin Ali’nin ölümsüz romanı ‘Kürk Mantolu Madonna’, Miraç Eronat’ın uyarlama ve rejisiyle sahneleniyor. Oyun 9 Nisan’da saat 18.30’da Ankara Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde sahnelenecek.

Oyun, aşkın zarafeti, inceliği yalnızlığın acıtıcı buruk çaresizliği konu alıyor. Oyunda, Sevi DEMIRÇİVİ, Sefa TANTOĞLU, Z.Okan İRKÖREN, İsa CANDİNÇ Safa B. KURTOĞLU, Boray İSABETLİ, İlknur Burcu AKPINAR rol alıyor.