Sanatta bu hafta

19 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKALI KADIN YÖNETMENLER

İstanbul Modern Sinema’nın düzenlediği çevrimiçi film programları devam ediyor. 15 Nisan’da başlayan “Asla Yalnız” adlı seçki 25 Nisan’a kadar gösterimde olacak. Seçki hazırlanırken Selma Gürbüz’ün “Dünya Diye Bir Yer” sergisindeki kadınlarından esinlenildi. Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı kadın yönetmenlerin filmleri seçildi.

Yönetmen Narimane Mari, ilk uzun metraj filmi “Loubia Hamra” / “Kahrolası Fasulyeler”de Fransa’nın 132 yıllık sömürüsünü, bağımsızlık savaşını, kahramanlık veya acıları, çocuklar üzerinden, oyunbaz, gerçeküstücü bir dille anlatıyor. Fasulye yemekten artık gına gelen bir grup çocuğun Fransız kışlasından yemek çalmaya karar vermesi ve ardından gelişen olayları konu alan film 19 Nisan 12.00 - 21 Nisan 12.00 arasında yayında olacak.

Moufida Tlatli’nin ikinci uzun metrajı olan “Erkeklerin Mevsimi” / “Maussim al-rijal”, laiklik ile şeriat arasında kalmış bir toplumda iki farklı kuşak kadının değişen rollerini, kadın olma hallerini inceliyor. Tunus’ta çalışmaya giden kocalarını yılın sadece bir ayı görebilen kadınların çocuklarıyla birlikte yaşadıkları Djerba Adası’nda geçen film 23 Nisan 12.00 - 25 Nisan 12.00 arasında gösterilecek.

‘GÜNDELİK YAŞAMIN ARKEOLOJİSİ’

Rezan Has Müzesi’nde sonbaharda başlayan “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” adlı sergi 31 Mayıs’a kadar görülebilir. Sergideki 400 eser MÖ. 6500-MS.1300 yıllarını kapsıyor. Sergi, müzenin neolitik dönemden Selçuklu’ya dek uzanan koleksiyonundan eserler seçilerek hazırlandı. “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi”, “Toprağın Mirası” sergisinin devamı niteliğinde.

ÇOCUKLAR İÇİN ‘OYUNCAK HİKÂYESİ’

Murat Altınok’un yazdığı “Oyuncak Hikâyesi” bugün saat 14.00’te seyredix’ten izlenebilir.

Doğum gününde Clara’nın, dedesinin oyuncak dükkânında bulduğu eski bir kitap, sihirli bir yolculuğun anahtarı olur. Oyuncaklar Ülkesine yapılacak bu yolculukta Clara’ya oyuncak dostları Teneke Sovalye, Balerin, Dinozor Boni, Prenses Bety ve Kurşun Asker eşlik edeceklerdir.

‘AHUDUDU’ EVİNİZDE

Joseph Kesselring’in yazdığı, Nedim Saban’ın yönettiği ve sahneye uyarladığı “Ahududu” 24 Nisan saat 20.00’den 25 Nisan 23.59’a kadar seyredix üzerinden izlenebilir.

Melek Baykal, yıllar sonra bu oyunla sahneye dönüyor. Nedim Saban da uzun yıllar sonra sahneye oyunun delisi rolüyle dönüyor. Oyunun diğer rollerinde Cem Güler, Ender Gülçiçek, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu ve Bülent Seyran var.