Sanatta Bu Hafta

14 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

‘KİBARLIK BUDALASI’



Hakan Altıner’in yönettiği “Kibarlık Budalası” 18-20 Haziran tarihleri arasında www.seyretix.com üzerinden izlenebilir. Oyunda, Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Sadi Özen, Reyhan Aydınsel ve Burcu Akyürek rol alıyor. 17. yüzyıl Fransasında, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain’in bir tek amacı vardır: Asilzade olmak.. Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi göze alır, anlamlı-anlamsız, yararlı-yararsız ama mutlaka masraflı her çabayı gösterir. Gülünç duruma düşer, alay konusu olur ama hiç yılmaz.



TONY CRAGG’İN SERGİSİ ÇEVRİMİÇİ

İstanbul’da da işleri sergilenen dünyaca tanınan İngiliz heykeltıraş Tony Cragg’in “Sculpture” başlıklı son sergisi Berlin’deki Buchmann Galerie’de ziyaretçilerle buluştu. 20 Haziran’a kadar görülebilecek sergide sanatçının son dönemde yaptığı heykeller izleyici karşısına çıktı.

Sergide yer alan “Untitled” (2020) adlı ahşap heykel Alman-Fransız heykeltıraş Jean Arp’ın eserlerini anımsatırken, dev bronz bir iş olan “Manipulations”ta (2017) dev bir elden çıkan minik ‘eller’in, filizlenen çiçeklere benzemesi ile oluşan bütünlük dikkat çekiyor.

AÇIK HAVADA SANAT...

Devlet Tiyatroları, “Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları” projesini, Ankara Macunköy’de hayata geçirdi. Proje kapsamında birbirinden farklı oyunlar, sonbahar aylarına kadar tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları, bugün “Âşık Veysel”, 17, 18 ve 19 Haziran’da “Eyvah Nadir” ve 24, 25 ve 26 Haziran tarihlerinde de “Sonsuzluk Kitabevi” ile devam edecek.

KUNDURAMA’DA “THE FEMINISTER” BELGESELİ

Kundura Sinema’nın çevrimiçi izleme platformu Kundurama’da İsveç’te Dışişleri Bakanlığı yaptığı süreç boyunca dünya barışının sağlamasında kadının rolüne dikkat çeken Margot Wallström’ün başarısını belgeleyen “The Feminister / Feminist Bakan” gösterimde...

Viktor Nordenskiöld’ün yönettiği ve Türkiye’de ilk kez 11 Haziran Cuma günü seyirciyle buluşan 2019 yapımı bu uzun metraj belgesel film, kadın bakan Wallström’ü görev yaptığı dört yıl boyunca yakından izliyor. Onun içeriden ve dışarıdan gelen her türlü baskı, gözdağı ve eleştiriye rağmen zekâsı, kararlılığı, dik duruşuyla nasıl saygınlık kazandığını belgeliyor. Büyük bir samimiyetle çekimine izin verilen bu kişisel portreye çok önemli bir tarihsel arka plan da eşlik ediyor.

The Feminister, 30 Haziran’a dek Türkçe altyazılı seçeneğiyle Kundurama’da ücretsiz yayında olacak.

19 Temmuz’a kadar izlenebilir

Kundurama’da ayrıca; 20. yüzyılın en önemli gezginlerinden gazeteci, belgeselci ve fotoğraf sanatçısı Ella Maillart’ın 1939’da Avrupa’dan Asya’ya çıktığı büyülü yolculuğu anlatan “Ella Maillart: Double Journey / Ella Maillart: Çifte Serüven” adlı belgeseli 13 Haziran’a dek; Kundura Sinema ve New York merkezli bağımsız ve deneysel film platformu Kinoscope ortaklığında hazırlanan “Rüyanın Öte Yakası” seçkisi de 19 Temmuz’a dek ücretsiz izlenebilir.