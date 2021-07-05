Sanatta bu hafta

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

ULUSLARARASI SANATÇI FİLMLERİ

İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı Artists’ Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını çevrimiçi (online) bir sergi olarak izleyiciyle buluşturuyor. 14. yılında olan program bu sene “Özen Göstermek” üzerine odaklanıyor. Programdaki sanatçı filmleri İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden 31 Temmuz’a kadar görülebilir.

Program ve içeriğini İstanbul Modern Şef Küratör Öykü Özsoy ve Asistan Küratör Nilay Dursun’un oluşturduğu Artists’ Film International 2021 çevrimiçi sergisinde dokuz film gösteriliyor.

İstanbul Modern internet sitesi üzerinden izlenebilecek programda yer alacak filmler: “Kassaram” (Thania Petersen), “Gezgin Suyun Çağrısı Bölüm 1 & 2” (Patty Chang), “Sevgili Dost” (Agne Jokše), “Şehirden Kaçış”

(Clare Langan), “Biz Gittiğimizden Beri Giden” (Giulio Squillacciotti), “Kutu” (Sena Başöz), “Mag-uuma (Çiftçi)” (Kiri Dalena), Arkadaş Buluşması İçin Ortamı Hazırlamak, Hilozoik/Arzular (Himali Singh Soin), Sharla, Shabana, Sojourner, Selena (Rehana Zaman), 01-31 Temmuz tarihleri arasında izlenebilir.

2021’in konuğu Sena Başöz ise programa bu yıl, İstanbul Modern’in davetiyle katılıyor. Başöz’ün “Kutu” adlı videosu 2021 yılı içinde hem İstanbul Modern’de hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor.

FRANSIZ SİNEMA HAFTASI

Institut Français Fransız Sinema Haftası adıyla başlatılan proje kapsamında Türkiye’de vizyona girmemiş 5 Fransız yapımı uzun metrajlı film ve 5 Türk ya da ortak yapım kısa metraj film Ankara’dan başlayarak 20’den fazla şehirde gösterilecek.

(Ankara CerModern - 5, 6, 11 Temmuz

Antalya Kültür Sanat - AKS Kaleiçi Evi - 6 - 10 Temmuz)

İSTANBUL’UN PERDESİ AÇILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) salgın döneminde zor zamanlar geçiren özel tiyatrolarla dayanışmak için başlattığı “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projesi çerçevesinde, uzun zamandır sahnelerden uzak kalan tiyatro sanatçıları seyircisi ile buluşuyor. İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapılacak organizasyonlar ile Temmuz ve Ağustos aylarında 129’u yetişkin, 101’i çocuk olmak üzere toplam 230 oyun ücretsiz olarak tiyatro seyircisiyle buluşacak Oyunlar kentin açık alanları ve İBB Kültür Merkezleri’nde sahnelenecek. Bir bölümü de dijital yayınlar ile izlenebilecek.

Proje kapsamında; 10-11 Temmuz’da Kadıköy Yoğurtçu Parkı ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde saat 19.00 ve 21.30’da olmak üzere iki farklı oyun sahnelenecek.

İstanbul’un iki yakasında yer alan, on farklı İBB Kültür Merkezi’nde 10-11 Temmuz’da başlayacak oyun gösterimleri ise bayram tatilinin ardından 31 Temmuz’da yeniden başlayıp 22 Ağustos’a kadar hafta sonları devam edecek.

Tiyatroseverler, bayram tatili boyunca dijital oyunlar izleme fırsatı bulacak. 15 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında her gün iki farklı oyun olmak üzere toplamda 22 yayın, İBB Kültür Sanat YouTube kanalından izlenebilecek.