Sanatta bu hafta

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI FESTİVALİ BAŞLIYOR

Borusan Sanat’ın düzenlediği Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) Festivali 18 Temmuz’da başlıyor. Festival kapsamında uluslararası başarılarıyla tanınan şefler ve solistlerin yer alacağı konserler, 18-25 Temmuz tarihleri arasında çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacak.

Müzikseverler borusansanat.tv’de yayımlanacak olan konserleri ücretsiz izleyebilecek. 18 Temmuz Pazar saat 11.30 itibarıyla erişime açılacak dört yeni konser ve 10 konser kaydına 25 Temmuz’a kadar erişmek mümkün olacak.

BİFO ve Borusan Quartet’in toplam 14 konserinin yer alacağı festivalde, BİFO’nun onursal şefi Gürer Aykal, BİFO’nun daimi konuk şefi Patrick Hahn, Rengim Gökmen, Sascha Goetzel, Garrett Keast, Thomas Rösner, Carlo Tenan’ın aralarında sayılabileceği şeflerin yanı sıra kemanda Daniel Hope, Pelin Halkacı Akın ve Jan Mrácek, piyanoda Gökhan Aybulus, mandolinde Bülent Yazıcı, flütte Bülent Evcil gibi birçok başarılı sanatçı seyirciyle buluşacak.

‘ALDIRMA GÖNÜL’ÜN İLK DURAĞI BODRUM



Ferhat Göçer’in tek kişilik gösterisi “Sabahattin Ali Aldırma Gönül”, yaz sezonunda Türkiye turnesine Ege’de başlayacak.

Ünlü yazar Sabahattin Ali’nin hayatının 10 ana hikâye ve bu hikâyelerle bağlantılı 10 şarkıyla sergilendiği “Aldırma Gönül”ün 16 ay sonraki ilk gösterimi, bayramın üçüncü günü Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşecek. 22 Temmuz’da Bodrum’da başlayacak gösterinin sonraki durağı ise 31 Temmuz’da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu olacak.

Pandemi süresince hem konserlerden hem de tiyatro sahnesinden uzak kalmanın özlemiyle çok heyecanlı olduğunu belirten Göçer, “Her meslektaşım gibi sahneleri çok özledim. Hasret sona eriyor. Turnelerimiz ülkemizin birçok şehrinde devam edecek. O kötü günleri şarkılarla, sanatla uğurlayacağız” dedi.

Haldun Çubukçu’nun senaryosunu yazdığı, Ezel Akay’ın yönettiği, Ferhat Göçer’in oynadığı müzikli oyun “Aldırma Gönül” sürpriz Türkiye şehirleriyle yeni sezonda da devam edecek.

GÖKHAN TÜRKMEN AÇIKHAVA’DA

Gökhan Türkmen uzun bir aradan sonra İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Yıldızlar Geçidi’nde 21 Temmuz’da saat 21.00’de konser verecek.

Bayhan Prodüksiyon ile gerçekleştirilen konserler serisinde Konya ve Adana ile bu yılın ilk konserlerini yapan sanatçı, Harbiye’nin ardından Datça, Bodrum, Marmaris, Aydın, Denizli ve Trabzon’ da sevenleriyle buluşacak.

‘CYRANO DE BERGERAC’ KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE TİYATROSU’NDA



Edmond Rostand’ın yazdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Cyrano de Bergerac” 28 Temmuz’da saat 21.00’de KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Prömiyer yapacak.

Ekip oyunun konusunu kısaca şöyle özetliyor; “Şair, silahşör ve âşık. Tiyatro tarihinin unutulmaz karakterlerinden Cyrano de Bergerac uzun bir aradan sonra yeniden sahnede. Çöken imparatorluklar ve kapitalizmin ilk ayak seslerinin duyulduğu zamanlarda yazılıp; erdeme, iyiliğe, aşka, dostluğa dair ne varsa hatırlatan bu oyun bizi bugün çok heyecanlandırıyor. İnsan ruhunun gölgede kalan yanlarını müthiş edebi gücü, görkemli sahneleriyle ortaya döken Cyrano, hepimize şifa olsun. Cyrano de Bergerac’ın gerçekçi, bir o kadar da büyülü dünyası; Kumbaracı50 tarafından bir kabarenin danslı, müzikli dünyasında Cyrano’nun sivri diline, mizahına, ruhuna yaraşır şekilde arzı endam edecek. Sizi melankolinin ironi ile el ele tutuştuğu, hem hüzünlü, hem kahkahalı bir seyre davet ediyoruz.”

Oyunda, Ayşegül Uraz, İsmail Sağır, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Sinem Öcalır, Yiğit Sertdemir, Burçak Çöllü ve Candan Seda Balaban rol alıyor.