Sanatta bu hafta

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

‘1984 - BÜYÜK GÖZALTI’ İZMİR’DE

İngiliz yazar George Orwell’in 1949 yılında yayımlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş eseri “1984”, iki usta sanatçının buluşmasıyla tiyatro sahnesine taşınıyor.

Oyun bugün saat 21.00’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Taner Barlas’ın roman ve oyun çevirilerinden kurgulayarak yarattığı “1984 - Büyük Gözaltı”, Rutkay Aziz’in yönetmenliği ve her iki sanatçının başrol performansına eşlik eden geniş bir oyuncu kadrosuyla sahneleniyor.

‘YAŞAMAYA DAİR’

Genco Erkal ve Tülay Günal’ın rol aldığı “Yaşamaya Dair” 7 Ağustos’ta saat 21.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da sahnelenecek.

Nâzım Hikmet’in ölümünün 54. yıldönümü için Genco Erkal uyarladı ve yönetti. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanacak oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere birçok bestecinin Nâzım şarkıları da seslendirilecek.

ÇOĞALIP SIKIŞAN VE EKSİLTEREK HAFİFLETİLEN...

O’Art 2021 yılının üçüncü sergisi “şey:nesnenin ihtimali” hem fiziksel hem de çevrimiçi olarak sanatseverler ile buluşuyor. Seçkide bir araya gelen; Ahu Akgün, Çağla Ulusoy ve İnci Furni yapıtları, en ince detayına kadar kurgulanmadan, olağana yakın bir duruşla mekânda bir karşılaşma yaratıyor. Seçki, çoğalıp sıkışan ve eksilterek hafifletilen, nesneleşip parçalanan ya da nesne niteliğinin tamamen korunduğu, beliren ve belirginsizleştirilen kontrast bir tavır taşıyor.

Sergi 10 Ağustos’a kadar görülebilir.

ÇOCUKLAR İÇİN BOYA ATÖLYESİ

Çocuklar, İstanbul Modern’in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’na Türkiye’nin her yerinden katılarak, müze uzmanlarıyla evlerinde sanat çalışmaları yapmaya devam ediyor.

“Boyanın Öyküsü” atölyesi yarın yapılacak.

Boya nelerden oluşur? Sanatçılar eskiden boyalarını nasıl hazırlarlardı? Boya üretim teknolojisinin gelişmesi sanatı nasıl değiştirdi?

Atölye çalışması Ömer Uluç’un “3 Erkek, 4 Kadın, Ziyaretçiler” ve Mehmet Güleryüz’ün “Denizci” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar yağ, baharat ve yumurta kullanarak kendi boyalarını üretiyor, bu boyalarla bir resim çalışması gerçekleştiriyor.