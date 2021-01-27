Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, IMF'nin Türkiye öngörüsünü değerlendirdi
Bakan Varank, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından çevrim içi düzenlenen "Dijital Türkiye Konferansı"nın açılışında konuştu.
Covid-19 salgınıyla birlikte dijitalleşmenin daha önce olmadığı kadar gündeme girdiğine işaret eden Varank, salgın süresince kamu hizmetlerinin ve iktisadi faaliyetlerin dijitalleşmesinde tüm dünyaya örnek olan bir performans sergilediklerini söyledi.
Varank, salgın döneminde birçok kamu hizmetinin dijital ortamda yürütüldüğünü ve özel sektörün de dijitalleşmeye ivme kazandırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bunun bir yansıması olarak e-ticaret sektörü 2020'de yaklaşık yüzde 65 büyüdü. Bu yaygın dijitalleşmenin kayıt dışılığın azaltılması ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi gibi çok önemli pozitif etkileri var. Bu kayıt altına almanın bizim büyüme rakamlarımıza da yansıdığını düşünüyoruz.
IMF, 2020-2021 Türkiye büyüme öngörülerini revize etti. Daha önce Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 küçüleceğini tahmin eden IMF, şu anda bu rakamı yüzde 1,2 büyüme olarak revize etti. 2021'de Türkiye'nin yüzde 6 büyüyeceğini öngörüyor.
Bazı muhalefet partileri sürekli Türkiye'nin verileriyle ilgili kafa karışıklığı oluşturmaya, kurumlarımızın güvenilirliğini zedelemeye çalışıyor. Özellikle otel köşelerinde gizli saklı görüştükleri IMF'nin bu rakamları revize etmeleriyle ilgili ne düşünüyorlar, merak ediyorum. Kayıt altına almak ve bu kapsamda ticaretin gelişmesi, birçok vatandaşımızın pandemi sürecinde e-ticaret platformlarına yönelmesini bir kazanım olarak karşımıza çıkıyor" dedi.
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