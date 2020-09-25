Sanayici büyük ölçekli yatırım için Varlık Fonu’ndan destek bekliyor
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye Varlık Fonu’nun, sanayi sektörünün yanında yer almayı hedeflemesinin umut verici olduğunu kaydederek, özel sektörün büyümeyi sürükleyecek, büyük ölçekli yatırımlar yapacak bir dinamizmi kendi başına sergilemesinin zor göründüğünü açıkladı.
İSO Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısı “Yatırımlara Kaynak Sağlamak ve Sanayimizin Gelişimi Açısından Türkiye Varlık Fonu’nun Önemi” ana gündemi ile video konferans yöntemi üzerinden gerçekleştirildi. Toplantının konuğu Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez oldu.
KAMU YOL GÖSTERSİN
Bahçıvan, küresel ekonominin yapısal sorunlarının pandemi ile daha da belirginleştiği bir konjonktürde özel sektörün büyük ölçekli yatırımlar yapacak bir dinamizmi kendi başına sergilemesinin zor göründüğünü vurguladı. Bahçıvan şunları söyledi: “Bu durum, yatırımlarda kamunun yol gösterici ve yönlendirici rolüne ihtiyacı artırırken, riskin ve getirinin kamu-özel arasında paylaşıldığı bir yatırım anlayışını öne çıkarıyor. Varlık fonları tam da bu noktada değer kazanıyor. Yenilikçi bir kamuözel sektör işbirliği reçetesi kurgulamamız gerekiyor. Varlık Fonu’nun sahip olduğu finansal güç ve imkânlar, nitelikli üretime yönelik büyük projeler için doğru kullanıldığı takdirde, ülkemizin önemli yapısal sorunlarına cevap verebilecek potansiyeli barındırdığına inanıyoruz.” Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez ise Türkiye Varlık Fonu’nun Türkiye’nin stratejik yatırım kolu olduğunu vurgulayarak “Bugünün gerçeğinde ne sadece devlet ne de özel sektör yatırımlarıyla ekonomiyi ayakta tutabiliriz; iki tarafın da işbirliği yapması gerekiyor. Türkiye’nin stratejik konularında sermaye yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken kapımız herkese açık” diye konuştu.
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