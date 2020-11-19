Şanghay dünyanın en akıllı kenti olarak seçildi
Çin’in Şanghay kenti Akıllı Kent Dünya Kongresi (SCEWC) tarafından verilen “Dünyanın En Akıllı Kenti” ödülünün sahibi oldu.
“Dünyanın En Akıllı Kenti” ödülü 2011 yılından beri her sene Kasım ayında İspanya’nın Barcelona kentinde düzenleniyor. SCEWC tarafından düzenlenen etkinlik, kentlerin güvenliği ve özeliklerine desteklemek için gerçekleştiriliyor. Bu sene ise korona virüs pandemesi nedeniyle Salı ve Çarşamba online olarak yapıldı.
Akıllı Kent Dünya Kongresi ve Tomorrow City in The Greater China CEO’su Mao Huidong, “Şanghay’ın ödül kazanması, son yıllarda ettiği başarıların bir gösterisi” dedi. Şanghay Belediye Başkan Yardımcısı Wu Qing ise, ”Şanghay’nin kentsel gelişimde dijitalleşmeye ve zekaya büyük bir önem verdik. Şanghay, onun sakinleri için mutluluk ve güvenlik sağlamak için dijitalleşmeye teşvik etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.
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