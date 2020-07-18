Şanlıurfa’da 97 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 97 evde karantina uygulaması başlatılırken 89 evde ise sonlandırıldı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Akçakale’de 2, Birecik'te 9, Ceylanpınar'da 5, Eyyübiye'de 19, Halfeti’de 1, Hliliye’de 17, Hilvan’da 3, Karaköprü'de 30, Siverek'te 6, Suruç'ta 3, Viranşehir'de 2 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 89 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.
Video Haberler
- Özel'den 15 Temmuz açıklaması: Erdoğan teşekkür etti
- Fahrettin Koca'dan dikkat çeken 'Survivor' tepkisi
- Yavaş liste yayınladı: Bunlar torpille işe girenler
- İBB Meclisi'nde kavga: Yürekleri varsa gelsinler
- Çiftçi: Ben zarar ettim bu işten, kim karlı çıktı?
- Erdoğan’ın memleketinde ‘Millet Bahçesi’ krizi
- Allah belasını versin dedl, alkışlar yükseldi
- Çukur dizisinde oynamıştı... Kura sonrası canından oldu
- CHP'li isim paylaştı! Bir skandal görüntü daha
- Kılıçdaroğlu'nun avukatından tazminat açıklaması