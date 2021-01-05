Şanlıurfa'da, askerlik şube başkanı yarbaya FETÖ'den gözaltı

Şanlurfa’da, polis ekiplerince FETÖ''ye yönelik düzenlenen operasyonda, Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ. gözaltına alındı.

DHA
05 Ocak 2021 Salı, 17:52
Şanlıurfa'da, askerlik şube başkanı yarbaya FETÖ'den gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Hasan İ., sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


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