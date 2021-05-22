Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.
Video Haberler
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
En Çok Okunan Haberler
- AA muhabirinin Soylu sorusuna Peker'den ilk tepki
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- Youtube'dan Sedat Peker'in kanalıyla ilgili karar!
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- AKP'li Tayyar'dan, 'Musab Turan' paylaşımı
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- Altun'un yardımcısının İngilizcesi alay konusu oldu
- Hindistan'da 'kara mantar’ hastalığı
- AA'dan kovulan Musab Turan'dan açıklama