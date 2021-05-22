Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

AA
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:12
Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
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Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.


Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.



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