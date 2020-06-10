Şanlıurfa'da iş cinayeti: Üçüncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

AA
10 Haziran 2020 Çarşamba, 10:40
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Kırsalda bulunan Buğdayhüyük Mahallesi'ndeki bir binanın 3. katında çalışan Müslüm Üdük (55) dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Üdük, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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