Şanlıurfa'da iş cinayeti: Üçüncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kırsalda bulunan Buğdayhüyük Mahallesi'ndeki bir binanın 3. katında çalışan Müslüm Üdük (55) dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Üdük, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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