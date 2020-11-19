Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor: 1-1

19 Kasım 2020 Perşembe, 15:34

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Enver Aydın, Erdi Abdulmecit Sayar, Murat Şimşek

ŞANLIURFASPOR: Hakan - Süleyman, Galip, Mustafa Samican (Dk.77 İhsan), Erkan, Tarık (Dk.66 Muhammed Demirci), İsmail, Yunus (Dk.77 Hüseyin), Enes, Volkan, Fevzi

GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz - Muharrem (Dk.89 Özgür), Sercan, Tekin (Dk.88 Kudret), Musa (Dk.57 Bahadır), Baran (Dk. 89 İlke), Burak, Raif, Orkun, Ömer, Osman

SARI KARTLAR: Fevzi, Erkan, Enes (Şanlıurfaspor) - Ömer, Raif, Muharrem, (Gümüşhanespor)

KIRMIZI KART: Dk.84 Volkan (Şanlıurfaspor)

GOLLER: Dk.8 Mustafa Samican (Şanlıurfaspor) - Dk.75 Ömer (Gümüşhanespor)



Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 10'uncu hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı.

8'inci dakikada Fevzi'nin pasıyla kale önünde bulaşan Mustafa Samican'nın vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

75'inci dakikada Baran'nın pasında hareketlenen Ömer şutunda takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi: 1-1.





