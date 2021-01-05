Şap Enstitüsü arazisi yeniden gündemde: "Medipol’e mi satacaksınız"
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara’da Eskişehir Yolu üzerinde bulunan ve 6 yıl önce imar planı değişikliği ile inşaat alanı 10 kat artırılan Şap Enstitüsü arazisinin satışı için hazırlık başladığını iddia ederek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Araziyi Medipol’e mi satacaksınız?” diye sordu.
Ankara’da AVM ve rezidansların yükselmeye devam ettiği Eskişehir Yolu’nun ortasında kalan 120 bin metrekarelik Şap Enstitüsü arazisi, yeniden gündeme geldi. Arazinin satışı için hazırlık yapıldığını iddia eden CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, iddiasını TBMM gündemine taşıyarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu.
10 KAT YOĞUNLUK ARTIŞI YAPILMIŞTI
Şap Enstitüsü’nün, şap hastalığı ile şap virüsüne karşı araştırmalar yaparken, aşı hazırlamak, laboratuvar hizmetleri yürütmek ve gerektiğinde viral aşıların üretimine karşı destek hizmetleri sunmak gibi görevleri üstlendiğini hatırlatan Emir, şu ifadeleri kullandı:
“Bu önemli görevleri yürüten Şap Enstitüsü’nün Ankara’da Eskişehir Yolu üzerinde bulunduğu 120 bin metrekarelik arazi yıllardır tartışma konusu olmaktadır. Yaklaşık 6 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talebi üzerine imar planı değişikliğine gidilerek söz konusu arazide 10 kat yoğunluk artışı yapılmıştır. İmar değişikliğinin ardından 120 bin metrekarelik arazide 30 bin metrekare yerine 300 bin metrekare inşaat yapılabilmesinin önü açılmıştır.”
ALICISI MEDİPOL HASTANESİ Mİ OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilen arazinin satışı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlıklara başlandığı iddialarını da gündeme getiren Emir, şu soruları yöneltti: “Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Tarihi Şap Enstitüsü’nün arazisinin satışına yönelik hazırlık yaptığı ve satış işlemi başlattığı doğru mudur? Tarihi Şap Enstitüsü’nün arazisinin satışına yönelik iddialar doğru ise, söz konusu arazi hangi kişilere satılacaktır? Alıcısı, Medipol Hastanesi mi olacaktır?”
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