Saran jest yaptı, maç yayın krizi direkten döndü!

11 Eylül 2020 Cuma, 17:57

Süper Lig maçlarının yayın krizi direkten döndü.

Süper Lig maçlarının TV'den naklen yayınına ilişkin çarşamba günü patlak veren kriz, beIN Sports'a HD-4K hizmeti veren Saran Group'un iyi niyeti ile geçici olarak çözümlendi. beIN Sports, yaklaşık milyon dolarlık borcunu Saran Group'a ait yayın hizmeti şirketine ödemediği için iki kurum arasında bağlar kopmuştu. Bunun üzerine Media Pro adlı şirket beIN Sports ile Saran Group arasında geçici anlaşma sağladı. Media Pro, Saran Group'tan alacağı yayın hizmetini beIN Sports'a devredecek böylelikle ilk hafta maçları yayımlanmış olacak. Ancak bu hizmet için ödenecek ücret öğrenilemedi.

Ancak Saran Group'un 30 milyon dolar tutarındaki geçen yıla ilişkin borcunu alamaması halinde yayın hizmeti vermekten çekileceği de öğrenildi.

Bu arada Kulüpler Birliği yayıncı kuruluş beIN Sports'un yeni sezona ilişkin indirim taebini kabul etmedi ve yıllık 3 milyar TL'den geri adım atılmayacağını bildirdi.