AKP'de 'Erdoğan ve AK Parti sonrası' iddiaları: "AK Parti olursa Ak Parti, olmazsa yeni parti…"

15 Haziran 2021 Salı, 14:59

Milli Görüş siyasetine yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Çalmuk, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının AKP saflarındaki yansımalarına ilişkin "Kahpe Fakları" başlıklı yeni bir yazı kaleme aldı.

Çalmuk, Peker’in iddialarının AKP içindeki bazı gruplarda rahatsızlık yarattığını ve bazı önemli isimlerin, iddiaların odağında olan kişilerin istifa etmelerini istediklerini belirtti.

Partide Genel Başkan Erdoğan'dan ve AKP'den sonrası dönem için senaryoların da konuşulmaya başladığını öne süren Çalmuk, bunun için"HAS Parti pratiği"nin dile getirildiğini belirtip "Diyeceğim o ki 'Harun gibi gelip Karun gibi zengin olanlar' diye itham edilen Ak Parti kadrolarına ilişkin yapılan tespitin doğruluğu son Peker videolarıyla ortaya konulduğu öne sürülüyor" ifadelerini kullandı.

Çalmuk, "Yani, olursa hamam suyu olmazsa hamur suyu… Ak Parti olursa Ak Parti, olmazsa yerine yeni parti…" dedi.

Çalmuk'un yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Mafya tetikçisi Sedat Peker’in birbiri arkasına sıraladığı videoları hedefinde ilk gün de dediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan var. Erdoğan’ın yakın çevresini, yakın çalışma arkadaşlarını hedef alıyor. Sözüm ona iş takibi yapıyorlar ve kara paranın içindeler. Kimler? Berat Albayrak, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Metin Külünk, Metin Kıratlı, SADAT, akrabalar, damatlar…Liste devam ediyor.

Devlet bürokratlarını saymaz isek bu isimlerin hepsi Ak Parti’nin üyesi… Binali Yıldırım, Erdoğan’dan sonra partinin ikinci ismi. Koltuğu Numan Kurtulmuş ile paylaşıyor. Diğeri hükümetin İçişleri Bakanı, diğeri eski bakanı üstelik bir de damadı… Külünk ise MKYK üyesi…

VER KURTUL, AL KURTUL, İSTİFA ETSİNLER KURTULALIM

İddiaların muhatabı partiden yani Ak Parti’den ise çıt yok… Eleştirisel bakarsanız; “Yani bu isimler feda mı edildi?” diye sorabilirsiniz. Cevap ‘hayır’ ise neredesiniz ?. Bazen ne dediğinizden çok kimin yanında olduğunuz, bazen de kimin yanında durup bir şey demeniz veya diyememeniz meseledir.

TBMM Ak Parti Grubunda ise topa bir ara Bülent Turan girdi. Ancak ne dediği anlaşılmadı. Unutmadan geçen hafta yazdığım “Yapıştır Peker” yazısının arkasındayım…Topun ağzına getirilen vekiller var, bir de gaza getirilip “Kelle isteriz” diyen vekiller var. Velhasılı Ak Parti “Cellat nişangâh aynasında”dır. Parti içinde bir çokları Erdoğan’a “ver kurtulalım” derdinler…

Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi öncesi iddiaların dozajı da arttı, sayısı da…”Joe Biden ile anlaşmada “ne vereceksen ver, yol devam et” görüşünde olan partili bakanların ve milletvekillerin sayısı giderek fazlalaşıyor. İstekleri sıralanıyor:

Ak Parti’den Binali Yıldım, başkanvekilliğinden, Metin Külünk, MKYK üyeliğinden Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı’ndan alınırsa veya istifa ederlerse hükümette, parti de kurtulur…

Demem o ki homurtu çok fazla… MHP Lideri Bahçeli’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’ya Binali Yıldırım’dan daha fazla sahip çıkması parti içinde hedef tahtasına Binali Bey’in konulmasına neden oldu. Kamuoyunu ve partiyi rahatlatmak açısından Binali Bey’den fedakârlık beklendiği dillendiriliyor…Binali Bey, devlet adamıdır. Doğru bildiğini yapacaktır.

ERDOĞAN SONRASINI KONUŞMAYA BAŞLADILAR

Bununla kalıyor mu? İnanın bununla kalmıyor.

Erdoğan’ın sağlık sorunlarının giderek arttığını, artık Ak Parti’nin Erdoğan sonrasına, altını çizerek belirtiyorum Erdoğan sonrası yeni bir partiyle yola devam etme stratejisi tartışılıyor.

Yanlış okumadanız, Erdoğan sonrası Ak Parti, Erdoğan ve Ak Parti sonrası siyaset… Boşuna demiyorum:

Yangınlar,

Kahpe fakları,

Korku çığları

Ve irin selleri, aç yırtıcılar,

Suyu zehir bıçaklar ortasındasın.

Vay, vay…

Yani, olursa hamam suyu olmazsa hamur suyu… Ak Parti olursa Ak Parti, olmazsa yerine yeni parti… Parti çevrelerinde konuşular ve Erdoğan ekibinin dile getirdiği ise HAS Parti pratiği. Diyeceğim o ki “Harun gibi gelip Karun gibi zengin olanlar” diye itham edilen Ak Parti kadrolarına ilişkin yapılan tespitin doğruluğu son Peker videolarıyla ortaya konulduğu öne sürülüyor. Parti içinde HAS Parti’den gelenlerin birlikte hareket etmesi, etkinliklere birlikte katılmaları da bu iddiaların zemin bulmasına neden oluyor.

Elbette Ak Parti kadrolarının olan olaylardan rahatsızlıkları konusunda etrafında hem fikir oldukları merkez “Milli Görüş” geleneği… Burada en önemli isim ise Oğuzhan Asiltürk… “Erdoğan çizgisinden ayrılmadığı sürece onun yanında olacak.

Saadet yönetimi de giderek “Hayra motor, şerre fren” çizgisine” geliyor. Temel Karamollaoğlu iki haftadır genel merkez de merkez karar yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. Görüşlerini, önerilerini alıyor.

Bu geleneğin dışında İslami gelenek ise Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin çizgisinde… DEVA çizgisine ise daha çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu Milletvekilleri yakın duruyor.

Elbette siyasetin merkezindeki Ak Parti, ununu eleyip asmış değil. Başlarında Erdoğan durdurdukça partiden ancak ancak mercek altında olup operasyon çekilenler kopabilecektir…"