Saray'da 'Atatürk' sansürü: "Taliban'ı övmek serbest, Atatürk'ü övmek yasak"
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Ortak düzenlenen basın toplantısında tercüme skandalı yaşandı ve Ahmed'in Mustafa Kemal Atatürk için söyledi övgü dolu sözler sansürlendi!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Abiy Ahmed'in konuşması sırasında ise bir çeviri skandalı yaşandı ve Ahmed'in, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözleri sansürlendi.
Etiyopya Başbakanı'nın, "Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk" sözü, 'Erdoğan'ın karizmatik liderliğine' bağlanarak tercüme edildi, Atatürk'ten ise söz edilmedi!
"TALİBAN'I ÖVMEK SERBEST, ATATÜRK'Ü ÖVMEK YASAK"
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da duruma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özkan, "Terör örgütü Taliban'ı övmek serbest, Atatürk'ü övmek yasak. Erdoğan ile basın toplantısı yapan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Atatürk'ü övdü. Saray'ın çevirmeni o sözleri sansürledi" ifadelerini kullandı.
Terör örgütü Taliban'ı övmek serbest, Atatürk'ü övmek yasak. Erdoğan ile basın toplantısı yapan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Atatürk'ü övdü. Saray'ın çevirmeni o sözleri sansürledi. pic.twitter.com/IYZIYOmOd5— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 18, 2021
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