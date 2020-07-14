Saray'dan Trabzonspor Başkanına eleştiri:Basiretsiz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Trabzonspor'un Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a öne geçmesine rağmen 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını zora sokmasına isyan etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Trabzonspor'un Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a öne geçmesine rağmen 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını zora sokmasına isyan etti.
Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo mavili yönetimi hedef aldı.
Şampiyonluğun kaçtığını ifade eden Saral, "Yazık! Çok yazık..! 36 senenin üzerine altın tepsiyle ayağımıza gelen şampiyonluk heba oldu gitti. Hazır üç büyükler devre dışı kalmışken..." dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Ağaoğlu'na yüklenirken, teknik direktör Hüseyin Çimşir tercihinin de yanlış olduğunu vurgulayarak, "Başkan ve yönetimin basiretsizliği sonucunda yanlış bir hocayla olacağı buydu. Makamım gereği başka bir şey söyleyemiyorum..!" ifadesini kullandı.
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