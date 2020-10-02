Saray'ın harcamaları 4 kat arttı: Günlük harcaması 10 milyon!
2019 yılında Cumhurbaşkanlığı’nın yıllık harcaması bir önceki yıla göre 4 kat artışla 3.6 milyar TL olurken, Cumhurbaşkanlığı’nın hesaplarını denetleyen Sayıştay “Tüm yönleriyle doğru ve güvenilir” dedi.
Yeni rejimin simgesi durumundaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yetkileri ve etki alanı ile birlikte harcamaları da artıyor. Cumhurbaşkanlığı yeni sistemde yarısını geçirdiği 2018 yılına göre 2019 yılında dört kat daha fazla harcama yaptı. 2019 yılı harcaması 3,6 milyar lira olan Cumhurbaşkanlığı, günde ortalama 10 milyon lira harcadı.
Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu Genel Uygunluk Bildirimi ve diğer denetim raporlarında denetim sonuçlarının yanı sıra kurumların gelir ve giderleri de yer aldı.
BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre; TBMM’ye sunulan Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılı denetim raporunda Sayıştay denetçileri, yaptıkları denetimin sonucunu “Cumhurbaşkanlığının 2019 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” şeklinde ifade etti.
GELİR VE GİDERLER ARASINDA 2.8 MİLYARLIK FARK
Cumhurbaşkanlığı’nın gelir ve gider tablolarının da yer aldığı rapora göre, 24 Haziran 2018’deki seçimle resmileşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci yılı olan 2019’da harcama tutarı 3 milyar 668 milyon liraya fırladı. Önceki yıla göre 3.8 kat artan harcamalar, 861 milyon liralık gelirin çok üzerinde gerçekleşti. Gelir ve giderler arasında 2.8 milyarlık fark oluştu.
TAŞIT VARLIĞI İKİ KATI ARTTI
Bilançoda yer alan bilgilere göre ek binalarının yapımı halen süren Beştepe’dekiç Saray ile Okluk Koyu’ndaki yazlık saray için “yapılmakta olan yatırımlar hesabında” 2.2 milyar TL yer aldı.
Taşıtlar hesabının büyüklüğü de 506 milyon liradan 1.2 milyar TL’ye çıktı.
‘DİĞER’ PERSONELE 81 MİLYON LİRA
Personel sayısı sürekli artan ve TBMM’ye sunulan son torba yasa teklifi ile de yeni kadroların ihdas edildiği Cumhurbaşkanlığı’nın personel harcamaları bir yılda 181.6 milyon liradan 258.3 milyon liraya çıktı. 143 milyon lirası sözleşmeli personele, 27 milyonu memurlara, 4 milyonu geçici personele 81 milyon lirası da “diğer” olarak tanımlanan personele ödendi.
KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA DEV KAYNAK
Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler bir yılda 9 milyon liradan 12.5 milyon liraya çıkarken hane halkına yapılan transferler değişmedi. 2019’da bu kalemden yine 5 milyon liralık harcama yapıldı.
1.7 MİLYARLIK MAL VE HİZMET ALIMI
Cumhurbaşkanlığı’nın mal ve hizmet alımları için 1.7 milyar TL harcadığı 2019 yılındaki diğer bazı harcamaları da şöyle:
¦ Görev giderleri: 1.4 milyar TL
¦ Hizmet alımları: 154 milyon TL
¦ Temsil ve tanıtma giderleri: 49 milyon TL
¦ Giyecek, mefruşat ve tuhafiye: 13 milyon TL
¦ Kırtasiye malzemeleri: 3 milyon TL
¦ Beslenme malzemeleri: 3 milyon TL
¦ İçecek: 1 milyon TL
¦ Yakıt: 845 bin TL
¦ Tedavi ve cenaze giderleri: 214 bin TL
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