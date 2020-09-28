Saray’ın uçakları 13 milyon dolar yedi
Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunduğu tahmin edilen 16 uçağın salgın döneminde yalnız altı kez havalandığı belirtildi. Ancak söz konusu uçaklar için 13 milyon dolar harcandı. Cumhurbaşkanlığı filosunda üç de helikopter bulunduğu, söz konusu araçların yıllık bakımının 800 bin dolar olduğu saptandı. CHP’li vekil Alban, konuyu Meclis’e taşıdı.
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında 16 uçak bulunduğunun tahmin edildiğini, bu uçakların salgın döneminde sadece 6 uçuş gerçekleştirdiğine dikkat çekti.
Alban, “Havalanmayan bu uçaklara milyonlarca dolar bakımonarım parası harcandı. Pandemi döneminde sadece 6 kere havalanan uçakların devlete maliyeti yaklaşık en az 13 milyon dolar” dedi.
CHP’li Alban, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Alban, Katar Emiri’nin hediye ettiği uçakla birlikte sayısı 16’ya yükseldiği tahmin edilen Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak filosuna ilişkin şunları söyledi: “Uçaklar yattığı yerde para yedi. Havalanmayan uçakların bakımı milyonlarca dolar tuttu. Tüm soru önergelerine rağmen hiçbir şekilde bilgi verilmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanımda bulunan uçaklar, pandemi döneminde yurtiçinde 5, yurtdışına ise bir kez havalandı.”
YILLIK 800 BİN DOLAR!
Ayrıca filoda 3 helikopterin de bulunduğunu kaydeden Alban, “Konunun uzmanları tarafından yaptığımız görüşmelerde Cumhurbaşkanı’nın kullanımına ait uçakların her birinin yıllık bakım masrafının asgari 800 bin dolar olduğunu belirttiler. Bu demek oluyor ki pandemi döneminde sadece 6 kere havalanan uçakların devlete maliyeti yaklaşık en az 13 milyon dolar” dedi.
Cumhurbaşkanı’nın kullanımına ait bu uçakların bakım ve onarım işlemlerinin THY tarafından yapıldığını da dile getiren Alban, THY’nin pandemi döneminde zarar ettiği gerekçesiyle şirket çalışanlarının maaşlarında kesinti yaptığına dikkat çekti.
Alban, şunları kaydetti: “Yani THY emekçilerinin maaşlarından yüzde 30’a varan kesintiler yapılırken, Cumhurbaşkanlığı’nın uçmayan uçaklarına milyonlarca dolar masraf edildi. Üstelik işçilik hizmeti THY tarafından verilse bile, uçağın bakımında kullanılan birçok malzeme ve parça ithal edilmektedir. Bu malzemeler çok yüksek bir maliyettedir. Vatandaşına IBAN gönderen AKP yönetimi, pandemi sürecinde birçok kişinin maaş alamadığı ortamda, yaptığı bu israfı nasıl açıklayacak göreceğiz.”
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