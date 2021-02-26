Sarı-Lacivertlilerin yıldız oyuncusuna, Trabzonspor karşısında önemli görevler düşüyor

26 Şubat 2021 Cuma, 02:11

Yaklaşık 1 yıldır maç yapmayan 32 yaşındaki oyuncu Karagümrük ve Göztepe karşısında ilk 11’de oynamış ancak henüz hazır olmadığı görülmüştü. Mesut Özil için Trabzon maçı büyük bir şans. Herkesin beklentisi, Mesut’un sezonun kader maçında ipleri eline alması, sergileyeceği performansla takımına galibiyeti getirmesi. Kısacası Trabzon maçı, tecrübeli oyuncunun kendisini göstermesi için tam zamanı. Mesut taraftarın bu karşılaşma öncesi en güvendiği isim. Bakalım F.Bahçe, bu zor deplasmandan ‘Mesut’ dönecek mi?

USTA-ÇIRAK REKABETİ

Trabzon ile F.Bahçe arasında her yıl büyük bir gerilim, yüksek tansiyon, müthiş bir heyecana sahne olan mücadele için geri sayım başladı. Erol Bulut için bu karşılaşma F.Bahçe’deki geleceğini belirleyecek bir kader maçı haline geldi. Bunun yanı sıra Abdullah Avcı ile Erol Bulut arasında geçmiş yıllara dayanan bir usta-çırak ilişkisinin bulunması da pazar günkü mücadelenin heyecan katsayısını yükseltiyor. En son Kadıköy’de Göztepe’ye 3 puan bırakan F.Bahçe şu an liderin 3 puan gerisine düştü. Bu performansın ardından eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut eski hocasına karşı adeta bir ‘var olma’ maçına çıkacak. İki teknik adam arasında oynanan 5 maçın 4’ünü Avcı kazanırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, Bulut hiç galibiyet alamadı. Maçın bir başka ilginç detayı Bulut’un çok beğendiği ve F.Bahçe’ye transfer edebilmek için yoğun çaba harcadığı Bakasetas’ı kilitlemenin formülünü bulmak zorunda olması.

ALMAN BASINI ‘DAUM’ DİYOR

Alman basınında Christoph Daum’un F.Bahçe’nin yeni teknik direktör olacağı iddiaları güçlenmiş durumda. F.Bahçe ile 2003-05 yılları arasında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Daum, taraftarların da sıklıkla adını geçirdiği isimlerin başında geliyor. Alman basınının önde gelen haber sitelerinden Bild, tecrübeli hoca ile görüşürken bu haberi “Mesut Özil’li F.Bahçe’nin yeni teknik direktörü Daum mu?” başlığıyla servis etti.