Sarıklı rektör üniversiteye bağışlanan binaları Diyanete vermiş
Mardin Artuklu Üniversitesi, 11,5 milyar lira bütçesi olan Diyanet’e bedava yurt binası verdi. Bir hayırseverin, kız öğrencilere yurt yapılması amacıyla üniversiteye bağışladığı binalar, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ücretsiz devredildi.
Mardin Artuklu Üniversitesi, 11,5 milyar lira bütçesi olan Diyanet'e bedava bina verdi. Servet İncioğlu adlı hayırseverin, kız öğrencilere yurt yapılması amacıyla Üniversite’ye bağışladığı binalar, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ücretsiz devredildi.
Diyanet de bu binaları, 15 yıl boyunca öğrenci yurdu olarak işletilmesi için kendisine bağlı Diyanet Vakfı’na protokolle devretti.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet’e verilen binaların, Arap şeyhleri gibi giyinip sosyal medyada fotoğraf paylaşan Mardin Artuklu Üniversitesi eski Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça döneminde devredildiği öğrenildi.
Söz konusu devir, Sayıştay'a takıldı ve yapılan işlem “usulsüz” bulundu. İişlemin kamu zararı oluşturduğunu bildiren Sayıştay,, “O protokolü fesh edin ve Diyanet Vakfı'ndan para alın” dedi.
Protokol hükümlerine göre, Üniversite'ye ait bir yurdun, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na ve işletmesine bedelsiz tahsis edilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu dile getirilen Sayıştay, raporunda şöyle denildi:
“Üniversite tarafından işletilmesi halinde gelir elde edilebilmesi mümkün olan bir taşınmazı, başka bir kamu idaresine tahsis etmek yerine, hukuki bir zorunluluk olmadığı halde, Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi'ne bedelsiz olarak tahsis edilmesi, Üniversite'nin kaynaklarının ticari bir işletmeye aktarılması anlamına geldiği, bu bakımdan ticari işletmeye konu olan bu yerin, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak üçüncü şahıslara ihale suretiyle kiraya verilmesi ve kira geliri elde edilmesi doğru işlem olacaktır.”
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