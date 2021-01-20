Sarıyer Belediyespor Eczacı'yı zorladı

Eczacıbaşı VitrA - Sarıyer Belediyespor: 3-2

DHA
20 Ocak 2021 Çarşamba, 16:56
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İSTANBUL,(DHA)- 
SALON: Eczacıbaşı Spor
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
ECZACIBAŞI VİTRA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Elif, Simge (L), Mirkovic, Yasemin, Fatma, Hande
SARIYER BELEDİYESPOR: İrem, Rigdon, Merve, Çağla, Bashnakova, Abdulazimova, Sinem (L), Şeyma, Strumilo, Yaren, Dilara
SETLER: 3-2 (23-25, 25-19, 25-15, 17-25, 15-8)
SÜRE: 119 dakika (29,26,23,25,16)
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19’uncu haftanın erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA sahasında Sarıyer Belediyespor’u konuk etti. Eczacıbaşı VitrA sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.



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