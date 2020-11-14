14 Kasım 2020 Cumartesi, 17:28

Covid-19 salgınının da etkisiyle; sosyal ilişkilerin büyük oranda sürdürüldüğü akıllı cihazlara, gün içinde kesintisiz çalışabilen teknolojik aletlere ve acil şarja ihtiyaç duymadan kullanılabilen telefonlara yönelik talep de artış gösterdi. Özellikle pil performansı, akıllı telefon seçiminde oldukça etkili bir unsur haline geldi. Peki şarjı en uzun süre giden akıllı telefonlar hangileri? Telefon alırken pil gücüne dikkat edenler ve günün yoğunluğu arasında şarj sorunu yaşamak istemeyenlerin dikkatini çekecek haberde, cihazların bataryasına ilişkin tüm detaylara yer verildi. İşte şarjı uzun süre giden akıllı telefonlar!

İşte şarjı uzun süre dayanan akıllı telefonlar!

1. Huawei P40 Pro

Listenin ilk sırasında, 4200 mAh batarya gücüne sahip ‘Huawei P40 Pro’ yer alıyor. Marka, cihazda 27W gücünde hızlı şarj imkanı da sunuyor. Pil gücüyle gün boyu üstün performans sağladığı belirtilen telefonun diğer teknik özelliklerinde de iddialı olduğu ifade ediliyor. Cihaz ayrıca, 8 GB RAM kapasitesiyle de dikkat çekiyor

2. Oppo Realme 5i

5000 mAh kapasitesinde bir bataryası bulunan ‘Oppo Realme 5i’; tek şarjda 49 saat konuşma, 32 saat müzik dinleme ve 19 saat video izleme deneyimi sunmayı vadediyor. Ters şarj özelliği de bulunan telefonda kullanıcılar, diğer cihazlarını da şarj edebiliyor. Bu sayede cihaz, şarj istasyonu gibi kullanılabiliyor.

3. Oppo A52

‘Oppo A52’ de ‘Realme 5i’ gibi 5000 mAh pil kapasitesi ile geliyor. 18W gücünde hızlı şarj desteği de bulunan telefon, bir gün boyunca kesintisiz kullanımı garanti ediyor. Orta segment bir cihaz olan ‘A52’, tek şarjla 34 saat kesintisiz konuşma süresi sunmayı vadediyor.

4. Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Kutusundan 5020 mAh gücünde bir batarya ile çıkan ‘Xiaomi Redmi Note 9 Pro’, bünyesinde 30W gücünde hızlı şarj desteği de bulunduruyor. Cihaz, tek şarjla 33 saat konuşma süresi ve 147 saat müzik oynatma süresi sunuyor.

5. Xiaomi Redmi Note 9s

Tek şarjla 33 saat konuşma, 17 saat video izleme ve 47 saat müzik dinleme deneyimi sunan ‘Xiaomi Redmi Note 9s’ ise 18W gücünde hızlı şarj desteği ile geliyor. Pil kapasitesi 5020 mAh olan cihaz, diğer teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Telefonun ayrıca, 48 MP kamerası ve 6 GB RAM kapasitesi ile de beğeni topladığı ifade ediliyor.

6. Poco X3

Listeye 6. sıradan giriş yapan ‘Poco X3', 5160 mAh gücünde bir batarya ile geliyor. Cihaz, 33W gücündeki hızlı şarj desteğiyle de oldukça kısa bir sürede şarj olarak gün boyu kullanıcılara kesintisiz kullanım imkanı sunmayı vadediyor.

7. Xioami Mi Note 10

Kutusundan 5260 mAh gücünde bir batarya ile çıkan ‘Xiaomi Mi Note 10' da benzer şekilde, uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. 30W hızlı şarj desteği bulunan telefon, orta-üst segment cihazlar arasında yer alıyor.

8. Samsung Galaxy M21

6000 mAh gücünde bir batarya ile gelen ‘Samsung Galaxy M21’, fiyat etiketi açısından da bütçeye hitap ediyor ve gün boyu kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Cihazın, tek şarjla 49 saat konuşma ve 130 saati geçen müzik oynatmaya olanak tanıdığı ifade ediliyor. Telefon ayrıca, 15W gücünde hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

9. Samsung Galaxy M30s

‘Samsung Galaxy M30s’ de benzer şekilde, 15W gücünde hızlı şarj desteği ile geliyor. 6000 mAh gücünde bir bataryası bulunan cihaz; tek şarjla 29 saat video oynatma, 49 saat konuşma ve 131 saatten fazla müzik dinleme imkanı sunuyor. Cihazın gerçek pil ömrünün ise ağ ortamına, kullanılan özellik ve uygulamalara, şarj edilme sayısına ve bunun gibi pek çok faktöre göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.

10. Samsung Galaxy M51

Listenin son sırasında, devasa pil kapasitesiyle ‘Samsung Galaxy M51’ bulunuyor. Fiyat/performans ürünlerini derlediğimiz listelerimizde sık sık boy gösteren cihaz, kutusundan 7000 mAh gücünde bir batarya ile çıkıyor. Minimum pil kapasitesi 6800 mAh olan telefon; tek şarjla 64 saat konuşma, 24 saat internet kullanımı, 34 saat video oynatma ve 182 saat müzik dinleme imkanı sunmayı vadediyor.

Kaynak: Teknosafari