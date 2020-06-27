Şarkıcı Eylem'den İngiltere İçişleri Bakanı'na Türk kahvesi ikramı
Şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'ın ardından dün de İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'i evinde ağırlayarak Türk kahvesi ikram etti.
Şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ardından İçişleri Bakanı Priti Patel 'i Londra'daki evinde ağırladı. Covid-19 pandemisi nedeni ile sosyal mesafe kurallarına uyulan ziyaret, Eylem’in Londra Chingford’da ki evinin bahçesinde gerçekleşti. İçişleri Bakanı Priti Patel’e bu ziyaretinde, Chingford Milletvekili Iain Duncan Smith eşlik etti. Ziyaret esnasında, Microsoft Team vasıtasıyla parti üyeleri tarafından sorulan sorulara cevap verildi.
TÜRK KAHVESİ EŞLİĞİNDE SOHBET
Türk kahvesi eşliğinde yapılan sıcak sohbettin ardından İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ünlü şarkıcı Eylem ve Chingford Milletvekili Iain Duncan Smith kameralara sosyal mesafeye uyarak hep birlikte poz verdi. Eylem, ailesi ile birlikte Türkleri ve Türk Kültürünü tanıtma gönüllüsü olduklarını dile getirdi. “Londra’da doğup büyüdüm ama özümüze ve kültürümüze ailecek hep sahip çıktık” dedi.
EYLEM KIZIL KİMDİR?
Eylem Kızıl ya da kısaca bilinen ismiyle Eylem 5 Eylül 1984'te İngiltere'de doğdu. Kıbrıs Türkü olan Eylem, şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır.
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