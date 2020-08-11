Şarkıcı Hümeyra, günler sonra oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı

Hümeyra olarak bilinen Şarkıcı Fatma Hümeyra Akbay'ın oğlu Sadık Bigat yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2020 Salı, 20:30
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Oğlundan iki gün haber alamayan Şarkıcı Hümeyra, kapıyı açtırdıktan sonra Bigat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sadık Bigat, 47 yaşındaydı.


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