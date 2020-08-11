Şarkıcı Hümeyra, günler sonra oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı
Hümeyra olarak bilinen Şarkıcı Fatma Hümeyra Akbay'ın oğlu Sadık Bigat yaşamını yitirdi.
Oğlundan iki gün haber alamayan Şarkıcı Hümeyra, kapıyı açtırdıktan sonra Bigat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sadık Bigat, 47 yaşındaydı.
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