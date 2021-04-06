Şarkıcı Murat Kekilli: Covid yalanına inanmıyorum, Bill amca sevsin sizi
Murat Kekili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Daha önce de dediğim gibi covid yalanına inanmıyorum. İnananlara da saygım var. Kim neye inanmak istiyorsa da buyursun, engelleyen yok” dedi.
Şarkıcı Murat Kekilli, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına inanmadığını açıkladı.
Kekili şu ifadeleri kullandı:
"27 müzisyen arkadaşımız Covid yalanı yüzünden intihar etti. İşsiz ve aşsız kaldıkları için intihar ettiler. Bari onlara da Covid virüsü yüzünden hasta olup öldüler yazın da Bill Gates amcanızla, Elon Musk teyzeniz dağa çok sevsin sizi.
Bizim ülkede bu kadar Bill Gates ve Elon Musk (muck) hayranı var mıydı ya? Yorumlara bakıyorum da onlarla bayağı bir aşk yaşayanlar var. Allah sevginizi daim etsin, ne diyelim? Dostlarım sizlere hiç bir sözüm yok, şaşkınlığımı hoş görmeniz dışında!
Bill amca ile Elon baba sevsin sizi covid sevdalıları"
Video Haberler
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
- Ataşehir'de korku dolu anlar!
- Hayatta kalmak için arkadaşlarının cesetlerini yediler
- Skandal görüntülere anlam veremedi! Uyarıda bulundu
- Kamerayı açtı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
- İzmir'de korkunç olay! Balıkçı oltasına takıldı
- Sivas'taki feci kaza anı kamerada
- 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı
- Bayılan sürücü faciaya davetiye çıkardı
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'e tepki gösterip istifa etti
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- İYİ Parti'de Amiraller tartışması
- Meral Akşener'den yeni açıklama
- D vitamini kullanımına dikkat!
- ABD'den Savunma Sanayi Başkanlığı'na 'Rusya' yaptırımı
- Amirallerin bildirisine ilk yorum
- Emekli subaylardan Milli Savunma Bakanlığı'na yalanlama
- Generallere çağrı yaptığı ortaya çıktı