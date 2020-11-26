Saros Körfezi’ne yapılacak 270 metre uzunluğundaki iskele için yargı süreci beklenmedi
Edirne’nin Keşan ilçesinde, Saros Körfezi’nde Sazlıdere - Gökçetepe arasında doğalgaz taşıyacak gemiler için yaklaşık 270 metre uzunluğunda bir iskele dolgu platformu ve kara boru hattı projesinin başladığı ortaya çıktı.
Davaların devam ettiğine dikkat çeken Sazlıdere köyü sakini Mehmet Zeybek, tarlasında kendisinden habersiz proje kapsamında çalışmaların başladığına dikkat çekerek “Arazim hakkında acele kamulaştırma kararı verildi. Bana bir tebligat dahi yapılmadan arazimde çalışmalara başladılar. Adıma para da yatırılmadı. Keşan Kaymakamlığı aracılığı ile jandarmaya ve Cumhuriyet başsavcılığına giderek ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundum” dedi.
Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz de şöyle konuştu: “BOTAŞ’ın yapmış olduğu bu çalışmalar hukuk tanımaz, yaptım oldu mantığıdır. Edirne İdare Mahkemesi’nin bilirkişi keşfi üzerinden 15 gün geçti. Bilirkişi heyetine rapor hazırlamak için mahkemenin verdiği süre 60 gündür. Bu süre beklenmeden ve yerler istimlak edilmeden yasa tanımaz bir şekilde yerler işgal edilmiştir. Pandemi koşulları fırsata dönüştürülmüştür. İki buçuk yıldır mücadele ediyoruz. Mücadelemiz sürecek. Bu liman ve boru hattından Saros veya Ege Denizi’nde bizim ülkemize ait bir doğalgaz olsa ve buradan basılmak istense tamam ama Katar doğalgazını Avrupa pazarlarına pompalamak için dünya harikası Saros Körfezi ve çevresini talan etmek istemelerini kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.”
DAVALAR SÜRÜYOR
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Edirne’nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi’ne Sazlıdere ve Gökçetepe arasındaki sahile doğalgaz taşıyacak gemiler için yaklaşık 270 metre uzunluğunda bir iskele dolgu platformu ve kara boru hattı inşa etmek istiyor.
Saros FSRU Gemi İskelesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olumlu görüş vermişti. Projeye karşı davalar açılmıştı.
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