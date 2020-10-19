19 Ekim 2020 Pazartesi, 21:47

2018 yılında Can Yayınları tarafından basılan Barış İnce’nin Sarsıntı romanı dizi oluyor. 2019’da Melih Cevdet Anday Roman Ödülü alan Sarsıntı’yı Barış İnce bu kez senaryolaştırdı. Senaryo danışmanlığını ünlü senarist ve yapımcı Funda Alp’in üstlendiği Sarsıntı’nın çekimlerine 2021’de başlanacak. 10 bölüm ve 1 sezon olarak tasarlanan dizide sürpriz oyuncular da yer alacak. “İsimsiz” bir adadaki esrarengiz cinayetler, ada halkını avucuna almış, mafyalaşmış bir tarikat, bir masa etrafında toplanıp hem kaybolan arkadaşlarının hatırasıyla hem de dostlukları ve aşklarıyla hesaplaşan üç arkadaş ve tüm gizemlere ışık tutacak sahipsiz bir günlük… “Canı Yananlara” sloganıyla yola çıkan dizi, izleyicileri sarsmaya hazırlanıyor.

Konuya dair Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan Barış İnce, İsimsiz Ada'dan tüm memlekete ses vereceğiz. Biz yazarken çok keyif alıyoruz umarız izleyici de sevecektir. Canı yananlara bir nebze ses soluk olabilirsek ne mutlu. Projeye dair detaylı bilgileri ilerleyen zamanlarda kamuoyuyla paylaşacağız