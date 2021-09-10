'Savaş ihtimalini' dışlamadı: Ukrayna'dan sert Rusya açıklaması

10 Eylül 2021 Cuma, 11:21

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Rusya’yla ilgili sert bir açıklama geldi. Zelenskiy, Rusya ile "topyekûn savaşın bir olasılık" olduğunu söyledi.

Yalta Avrupa Stratejisi (YES) zirvesinde konuşan Zelenskiy, Rusya ile gerçek bir savaş olasılığının olup olmadığı sorusu üzerine "Bence olabilir. Bu olabilecek en kötü şey, ama ne yazık ki böyle bir olasılık var" yanıtını verdi.

Rusya ile Ukrayna arasında Donetsk ve Lugansk şehirlerini de içine alan geniş kömür rezervlerine sahip Donbass bölgesi nedeniyle zaman zaman gerginlik yükseliyor.