Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular
Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Beğendik köyüne ait yaylada, mera anlaşmazlığı yüzünden 30 kişilik grup taş, sopa ve bıçak kullanarak birbirlerine girdi. 7 kişinin yaralandığı olaya jandarma ekipleri havaya ateş açarak müdahale etti. Olayda bazı şüphelilerin at sırtında ellerindeki sopalarla geldikleri görüldü.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda Hüseyin Sürücü Beğendik köyüne ait meraya kendilerinin çadır kurarak hayvan getirmelerine Çadırkaya Beldesinden Ahmet Yıldız ve oğullarının engellediklerini ihbar etti. Bunun üzerine Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı komutasındaki 11 kişilik jandarma devriye kuvveti ve Tercan İlçe Tarım Müdürlüğü ekibi ile olay yerine gitti.
Jandarma, Beğendik köyü Vartik yaylasında bahse konu yere yaklaştığında Çadırkaya Beldesinden Ahmet Yıldız ve oğulları ile Hüseyin Sürücü, ailesi ve yakın akrabalarından oluşan yaklaşık 30 kişilik grubun taşlı sopalı kavgaya tutuştukları görüldü.
Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı yatıştırmak ve dağıtmak için gerekli ikaz ve uyarılar yaparak havaya ateş etmek dahil kelepçe ve fiziki kuvvet kullanarak tarafları dağıttı. Olayda kullanılan bir bıçak ve 7 adet sopa ele geçirildi.
Kavgada, İdris Yıldız, Mustafa Yıldız, Ahmet Yıldız, Nuri Bingöl, Mustafa Genç, Ekrem Köroğlu, Kazım Sürücü yaralandı. Yaralılar Tercan ve Erzincan’daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Olay ile ilgili Tercan Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatıldı.
Video Haberler
- Video çektiler iddiası! Antalya'da otelde skandal olay
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Ünlü sunucu yayına şortla çıktı
- Polis tek tek saydı, 35 bin 263 TL ceza kesti
- Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olay kamerada
- Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı
- Engerek yılanlarının dansı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Erdoğan konuşmasın artık. Sussun biraz!
- Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü
En Çok Okunan Haberler
- MHP'liler destek verince, AKP'liler salonu terk etti
- Kulenin restoran ihalesi Erdoğan'a yakın isme verildi
- Peker'in ifadesi ortaya çıktı
- Altın son 3 ayın en kötü haftasına hazırlanıyor
- Peker'den 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim?
- Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü hakkında suç duyurusu
- Cami için İBB'den harcanan devasa bütçe!
- Lübnan'dan dolar kararı
- Türkiye mutsuz, erken seçim kaçınılmaz
- Belediye meclisinde 'Erdoğan fotoğrafı' krizi