Savcı Mehmet Ergül: "Tahliyelerini istedim"

09 Mart 2021 Salı, 05:38

FETÖ kumpaslarından olan “Balyoz” soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hâkim ve savcının, “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama”, “görevi kötüye kullanma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından yargılanmalarına başlandı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Ergül ve Mehmet Erdoğan, bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı. FETÖ üyeliğinden tutuklu sanıklar ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Balyoz iddianamesini hazırlayanlardan eski savcı Mehmet Ergül, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İki savcının soruşturmadan alınmasının ardından kendisinin görevlendirildiğini ve iddianamede imzası bulunan dört savcıdan biri olduğunu söyleyen Ergül, kimseyi tutuklamaya sevk etmediğini, gözaltı ve yakalama kararı vermediğini belirtti. Ergül, dosyayı inceledikten sonra tutuklamaların hatalı olduğunu diğer savcılara söylediğini, tutukluların tahliyesini istediğini savundu.

Müştekilerin ve avukatların sorusu üzerine Ergül, iddianamenin genel kısımlarının yer aldığı ilk 100 sayfalık bölümünü kendisinin hazırladığını, sanıklar hakkındaki suç nitelendirmesini ise diğer savcıların yaptığını belirtti. Ergül, iddianamenin içine sinmediğini, diğer savcıların tutuklama yönünde görüş bildirdiğini, kendisinin buna katılmadığını iddia etti. Bazı müştekilerin avukatı Hüseyin Ersöz, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını vurguladı. Sanık Ergül’ün savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, diğer sanıkların beyanlarının alınması için duruşmayı 24 Mayıs’a bıraktı.