Savcılık, 11 baro yöneticisini ifadeye çağıracak
Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili yaptığı açıklaması nedeniyle Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi. Savcılık, açıklamada imzası bulunan 11 baro yöneticisini ifadeye çağıracak.
Ankara Barosu, geçen yıl Nisan ayında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde, “Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi” konulu cuma hutbesindeki sözlerini, yazılı açıklama yaparak eleştirdi.
Açıklamada kullanılan ifadeler nedeniyle başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere birçok kişi Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da inceleme başlattı. İnceleme kapsamında Ankara Barosu'nun 11 yöneticisinden yazılı savunma istendi. Baro yönetimi de ortak şekilde hazırlanan savunmayı savcılığa gönderdi. Savcılık, ifadelerin alınmasının ardından ilgili yasa gereği dosyayı soruşturma izni için, Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık, yapılan incelemenin ardından savcılığa, açıklama nedeniyle Ankara Barosu hakkında soruşturma izni verdi.
Soruşturma izni verilmesi ardından savcılık, açıklamada imzası bulunan aralarında Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan'ın da bulunduğu 11 Baro yöneticisini ifadeye çağıracak. İfadelerin alınmasının ardından dava açılıp açılmayacağına karar verilecek.
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