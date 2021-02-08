Savcılık, Enis Berberoğlu hakkında mütalaasını verdi
Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne mütalaasını sunan savcılık, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararının kabulüne karar verilmesini istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uyularak Enis Berberoğlu hakkındaki infaz işlemlerinin durdurulmasını talep etti.
Başsavcılıkça İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen talep yazısında, eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu bireysel başvurunun 21 Ocak'ta karara bağlanarak oy birliğiyle başvurusunun kabul edilebilir bulunduğu belirtildi. Yazıda, "AYM kararında sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasa'nın geçici 20. Maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan seçimlerde milletvekili seçilmesi nedeniyle tekrardan yasama dokunulmazlığını elde ettiğini, ancak yargılamaya devam edilmesi nedeniyle sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasal siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verildiği" kaydedildi.
"Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasaya tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir" vurgusu yapılan yazıda, "Anayasa Mahkemesi'nin 21 Ocak 2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı.
Savcılığın talebi ardından karar için gözler İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi.
NE OLMUŞTU?
Anayasa Mahkemesi, 17 Eylül 2020'de verdiği kararla, Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar verdi.
İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.
Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayarak, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına karar verdi.
Bu karara karşı üst mahkemeye itirazda bulunuldu. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde olduğu gerekçesiyle itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.
Yaşanan sürecin ardından Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesine ikinci kez bireysel başvuruda bulunarak, ihlal kararının gereğinin yerine getirilmeyerek seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini ifade etmişti.
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