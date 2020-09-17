Savcılık Kazım Öz için istinaf başvurusunda bulundu
Ödüllü yönetmen Kazım Öz'ün (46), 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada beraat etmesinin ardından savcılık makamı karara karşı istinaf başvurusunda bulundu.
Gezi Direnişi eylemlerinin de suç delili olarak gösterildiği iddianame ile hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen yönetmen Kazım Öz, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 1 Eylül'de 3. kez hâkim karşısına çıkmıştı. Film çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiği, Ankara, İstanbul, Milano dahil pek çok uluslararası film festivalinde 43 ödül alan Öz, Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 'yeterli delil bulunmadığı' gerekçesiyle beraat etmişti.
BERAATE DEĞİNİLMEDİ
Öz hakkında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, iddianamede sunulan delillerin hiçbirinin inandırıcılığı olmadığı, Öz’ün ‘örgüt üyesi’ olduğunu gösteren herhangi bir tespite varılmadığı belirtildi. Savcılık makamı ise beraat kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu. Toplam 4 klasörden oluşan dava dosyasına 1 paragraftan ibaret bir istinaf dilekçesi sunan savcı, 12 sayfalık beraat kararının gerekçesine değinmeksizin, kararın bozulmasını talep etti.
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