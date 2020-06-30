Savunma Bodrum'da: Bu yasayı kabul etmeyeceğiz!

30 Haziran 2020 Salı, 20:11

Muğla'nın Bodrum ilçesinde avukatlar, iktidarın barolar, sivil toplum örgütlerin ve muhalefetin tepkilerine rağmen baroların yapısını değiştirmek için hazırladığı düzenlemeye karşı çıkmak için bir araya geldi.

'AYRIŞMANIN ZEMİNİ HAZIRLANIYOR'

Bodrum Meydanı'nda oturma eylemi yapan avukatlar, yaptıkları basın açıklamasında, "Meclis'e sunulan yasa teklifi avukatlık mesleğinin bağımsızlığına zarar verici unsurlar içermektedir. Tek baro çatısı altında yalnızca mesleki kimliklerimizin önemiyle yetinerek adaletin savunucusu, yeri geldiğinde yargı kararlarının denetleyicisi olduk. Şimdi bu kanun teklifi ile avukatların mesleğini icra etmelerinde mesleki kimliğinin haricinde sahip oldukları din, mezhep, siyasi parti, ideoloji ve sair kimlikleri doğrultusunda ayrışmanın zemin hazırlanıyor" ifadelerine yer verdi.

'BU TEKLİF KABUL EDİLEMEZ'

Avukatların mesleğinin "Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim” yeminiyle başladığı hatırlatılan açıklamada, "Şimdi mesleğin onuruna bu kanun teklifiyle zarar verilmek istenmektedir. Bu yasayı kabul etmeyeceğiz. Teklif kanunlaşsa dahi kabulü mümkün değildir. AYM'ye iptali için başvuruda bulunmak kaçınılmazdır." denildi.