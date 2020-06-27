Savunma Mitingi'ni eleştiren AKP'li Turan'a Baro Başkanı Durakoğlu'ndan yanıt

27 Haziran 2020 Cumartesi, 21:37

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, AKP’li Bülent Turan’ın avukatlar mitingine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Savunma Mitingi çağrısına karşılık veren AKP'li Turan, "50 bin Av'ın 8 bininin oyuyla tüm baroya sahip, arkadaşlarının "Plaza Av’ı" dediği, meslektaşlarının hiç bir sorununa gündem olmamış sayın Başkan yürüyor, miting yapıyor, Anıtkabir'e gidiyor; ama bir tek Meclisin davetine katılmak aklına gelmiyor" dedi.

Eleştirilerine devam eden AKP'li Bülent Turan sözlerine şöyle sürdürdü:

"Çok dedik bir daha diyelim Sayın Durakoğlu;

Konu savunma değil, baroların idari yapısı. Mesleğin saygınlığına yakışır, Bşk'ların eşit temsil edildiği bir Barolar Birliği hedefleniyor.

60 yıllık kanunla tüm Barolara hükmederim devri bitiyor diye karşı çıkmanızı aslında anlıyoruz.

Ayrıca mesleki konuda geriye gitmek bir yana, düzenleme; Av’ların ilk 5 yıl kesintilerinin %50 ile sınırlanması gibi, Av yargılamalarının istinaftan Yargıtay'a taşınabilmesi gibi meslektaşlarımız için birçok önemli konu içeriyor.

Bunlar pek ilgi alanınız değil ama bilgilerinize!”

Turan’ın bu sözlerini alıntılayan İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu ise, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten ilgi alanımız değil. Yüzde 50 indirimi biz Genel Kurul kararı ile zaten yapmıştık. Bunlar bizim sorunlarımız değil. Siz stajyerin ücret almasını, genç avukata iş alanı açılmasını vs. düşünsenize... Hadi davet edin ben anlatayım size... Ya da yemekler benden.

Ya da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kuruluna bir sorun. 3 saat boyunca Sayın Uçum, Sayın Kuzu, Sayın Bahçekapılı da dahil olmak üzere, anlattıklarımız karşısında hayret ifade edip, “en kısa sürede” sorunu çözeceklerini söyleyenler ne yapmış şimdiye kadar...

Bu değişiklik bizim sorunumuzu çözmüyor. Siz kanunun 2. Maddesini işlerliğe kavuştursanıza... Adliyelerde avukata kapalı alanı açtırsanıza. Dosyaları inceleyemiyoruz Sayın Turan, çözsenize... Dönüşünüzde başka bir adliye olacak. Kimseye söylemeyin.”

AKP'li Turan'ın tweetleri:

İstanbul Barosu Başkanu Durakoğlu'nun tweetleri: