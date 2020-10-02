Savunma sandığa gidiyor

02 Ekim 2020 Cuma, 09:09

Çağdaş Avukatlar Grubu iki yıldır baro başkanlığı görevini yürüten mevcut başkan Özkan Yücel’i aday gösterdi. Seçimler için ikinci aday ise Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına Mustafa Çetin oldu. İki adayın yarıştığı seçimler için bu hafta başka adayların çıkması bekleniyor.

BİRLİKTE YÖNETİM

Genç avukatlarla ilgili projeleri olduğunu belirten Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına Mustafa Çetin, “Seçilir seçilmez CMK, adli yardım ücretlerinin artırılması için gerek Adalet Bakanlığı’na gerekse Meclis’te grubu olan partilerle görüşüp bir an önce avukatların ekonomik olarak bağımsızlığınısağlaması için bu çalışmaları yapmaya çalışacağız. Stajyer avukatların staj döneminde ücret alması için çalışmalarımız olacak. Hiçbir meslektaşımızısiyasi görüşüne, grubuna göre ayrıştırmadan, ötekileştirmeden tüm meslektaşlarımıza eşit olarak hizmet vermeyi düşünüyoruz. Biz büro avukat içindir diyoruz. Tek baro,şeffaf, katılımcı, birlikte bir yönetim diyoruz. Baroların bölünmesine hep karşı olduğumuzu söyledik. Hizmet binasına ihtiyacımız var. Meslektaşlarımızla hizmet binası yaptırabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Avukatların her geçen günü mesleğini yapmakta zorlandığını dile getiren Çetin, “Yargının sorunları herkesçe malum. Nitelikli ve kaliteli insanların hukuktaki üç sacayağında olması gerektiği, hukuk fakültelerinin sayılarının artmasıyla kalitenin düşürüldüğü ve bunlar için kapsamlı bir yargı reformu gerektiği düşüncesindeyiz. Çocuklarımıza yapılan şiddet, taciz ve öldürmelerin ancak İstanbul Sözleşmesi maddelerinin tam olarak uygulanmasıyla önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Doğa ve çevre katliamına ‘dur’ deyip doğamıza sahip çıkıp çocuklarımıza, torunlarımıza yaşanabilir bir ortam bırakmamız gerekir. Bununla ilgili komisyonları daha aktif hale getireceğiz” dedi.

HUKUK SİYASETİNİ BELİRLEDİK

İzmir Barosu’nda iki yıldır başkanlık yapan ve tekrar Çağdaş Avukatlar Grubu adına adaylığını açıklayan mevcut başkan Av. Özkan Yücel, İzmir Barosu’nun Türkiye’nin hukuk siyasetini belirlediğini söyledi.

2 yılda yaptıkları çalışmaları anlatan başkan adayı Yücel, “İzmir Barosu’nu 112 yıllık geçmişin deneyimi ile Türkiye’nin hukuk politikasını, demokrasi mücadelesini, insan hakları mücadelesini belirler noktaya taşıdık. Aradan geçen 2 yıllık süreçte Türkiye’ye iz bırakan, mücadeleyi ateşleyen ilk kıvılcımlar sürekli olarak İzmir Barosu’ndan çıktı” diye konuştu.

Yapılan çalışmaları tek tek açıklayan Av. Özkan Yücel, “Görev süremizde 3 bin 500’ün üzerinde avukatla iletişim kuruldu. Nöbetçi yönetim kurulu hattını oluşturmak suretiyle doğrudan yönetim kurulu üyeleriyle sorunları çözebilme imkânı tanıyacak bir mekanizmayı hayata geçirdik” dedi.

Yeni dönem için hedeflerinden birinin İzmir Barosu Kompleksi olduğunu dile getiren Yücel, “Konferans salonlarından, gösteri merkezlerine, servis salonlarına, idari birimlerine kadar bir baro kompleksi İzmir Barosu’nun hakkıdır. Şu anki binamız bu ihtiyacı karşılamaktan uzak. Seçildiğimizde bu projeyi hayata geçirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.