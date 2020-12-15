İYİ Parti'li Türkkan: Sayın Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor

15 Aralık 2020 Salı, 17:11

Halk TV’de yayınlanan Fatih Ertürk ile Günün Raporu programına konuk olan İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ekili Lütfü Türkkan vatandaşın ekonomik olarak nasıl bir dar boğazda olduğunu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yardım paketine dair eleştirilerde bulundu.

Ülkenin geliri kalmadığını belirten Türkkan ,"Ülkeni bir tek gelir var o da vatandaşın kellesi. Sayın Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü Berat Albayrak hazinenin tam takır olduğunu Cumhurbaşkanı’ndan saklamış. Azerbaycan’ı Aliyev ailesi yönetiyor, Türkiye’yi de Erdoğan ailesi yönetiyor. Bu bir devlet krizi değil, bu bir aile krizi. Aile içinde kriz çıkabilir. Ceremesini de ailenin fertleri çeker ama sorumlu ceza falan çekmedi ceremeyi Türk milleti çekiyor. Tek kuruş dövizimiz yok. Yönetilen devletse sıkıntıyı çıkaran aileyse ceremeyi neden millet ödüyor?" şeklinde eleştirilerine devam etti.

"MEHMET CENGİZ TÜRKİYE'Yİ YEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırladığı pakete dair eleştirilerini de dile getiren Türkkan, "Paketten dükkan sahibine 500 lira kira yardımı çıktı. Mehmet Cengiz Türkiye’yi yedi. Meclis’in 17 milyon liralık ihalesini almış. 47 milyon dolara ilaç almış. 17 milyona ihtiyacı olmaması gerekiyor. Mehmet Cengiz birinin taşeronu mu diye düşünüyorum, birisi adına mı yapıyor bu işleri." dedi.

"MİLLETE REVA GÖRDÜKLERİ KURU EKMEK"

Vatandaşın sıkıntısını çektiği gelir adaletsizliğine de değinen Türkkan sözlerine şöyle devam etti: "Millete reva gördükleri Kuru ekmek. Paranın fazlası bizim adamlara lazım. Onlar kim? Mehmet Cengiz ve birkaç kişi. Saray ve avaneleri. Hep bağırıyorum ben arkadaşlar siz milleti bilmiyorsunuz, milleti görmüyorsunuz. Siz kendiniz toksunuz diye herkesi tok sanıyorsunuz. Ama Saray tok, vatandaş aç. İnsanlar onurundan gururundan bunu ifade etmiyor, sokaklara düşmüyor ve dilenmiyorsa, sadece onurundan gururundan fedakarlık yapmamak adına bunu yapıyor. Bıçak kemiğe dayanmış insanların çok sabredecek hali kalmamış. Bu kadar korkusuz nasıl olabiliyorlar. Kendi parası olan yesin bana ne ama siz devletin imkanlarını çar çur ederek sefa içinde yaşıyorsunuz. Millete reva gördüğünüz açlık."

"SİLİN BU ÇOCUKLARIN BORÇLARINI"

İhtiyacı olmayan öğrenci gidip burs müracatı yapmaz kredi alan öğrenci. 6 bin lira kredi almış faiziyle çocuğa 22 bin lira borç ödetiyoruz. Ödeyeceksin diyor. Ödeyemiyorsan 36 ay vade yapalım diyorlar. Kalyon inşaatın 9.5 milar lira vergi istisnası yapmak için para buluyorsunuz. Bu çocukların bütün borcu 2 milyar lira. Silin bu çocukların borçlarını." dedi