Sayıştay raporuna göre 3 adet taşınmazlar süresiz tahsis yapıldı
Elazığ Belediyesi, 85 taşınmazın kira süresini kanuna aykırı şekilde pazarlıkla uzatmış.
Elazığ Belediyesi 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre belediyenin 6 adet taşınmaz tahsisinin 3’ünde kanuna aykırı olarak ‘süresiz’ tahsis yapıldı.
Belediyeye ait 85 taşınmazın kiralama süresi dolmasına rağmen eski kiracılarına kanuna aykırı bir şekilde pazarlık usulü ile yeniden kiraladığı da görüldü.
Raporda belediyenin bazı mal alımlarını kısımlara böldüğü belirtilerek “Doğrudan teminde parasal sınıra tabi olan bazı alımların ise parasal sınır aşılarak gerçekleştirildiği görülmüştür’’ denildi.
İHALEDEN KAÇIRDILAR
Sayıştay toplam tutarı 350 bin 153 TL olan belediye binasında yurttaş ve personelin kullanımı için yapılan çay ve meşrubat alımının ihaleyle gerçekleştirilmesi gerekirken yıl içerisinde 8 kısma bölünerek doğrudan temin yöntemiyle alındığını tespit etti.
Ayrıca mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri için belirlenen yaklaşık maliyetler ile sözleşme bedelleri arasında yüzde 63 oranında indirim yapıldığı anlatılan raporda “teklif edilen bedellerin yaklaşık maliyetten fazla olması sebebiyle projelerin uygulanması aşamasında çeşitli olumsuzluklarla karşılaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Raporda 2019’da gerçekleştirilen 75 ihalenin 47’sinin yaklaşık maliyetinin sözleşme bedelinden yüzde 30 fazla olduğu kayıtlara geçti.
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