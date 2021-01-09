Schalke04, 31 maç sonra kazandı
Almanya Bundesliga'da yaklaşık 1 yıldır kazanamayan Schalke04, bugün karşılaştığı Hoffenheim'ı 4-0 mağlup ederek 30 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Almanya Bundesliga'da yaklaşık 1 yıldır kazanamayan Schalke04, bugün karşılaştığı Hoffenheim'ı 4-0 mağlup ederek 30 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Ocak 2020'den beri galibiyet özlemi çeken Schalke04, Bundesliga'nın 15'inci hafta maçında Hoffenheim'ı ağırladı. Veltins Arena'da oynanan maçta Schalke04'te, 19 yaşındaki forvet Matthew Hoppe 42, 57 ve 63'üncü dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. 80'inci dakikada sahneye çıkan Amine Harit de Schalke04'ün dördüncü golünü Hoffenheim ağlarına gönderirken karşılaşmanın da sonucunu belirledi. Schalke04, bir yıl aradan sonra elde ettiği galibiyetle 4 olan puanını, 7'ye çıkardı.
Mavi beyazlı takımın teknik direktörü Christian Gross ikinci maçında Schalke04'ü üç puanla buluşturdu. Karşılaşmada Ozan Kabak ve Suat Serdar ilk 11'de forma giydi. Ahmed Kutucu ise 88'inci dakikada Amine Harit'in yerine oyuna dahil oldu.
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