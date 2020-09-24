Schalke04'ten Kerim Çalhanoğlu'na profesyonel mukavele
Geçtiğimiz aylarda TSG 1899 Hoffenheim'dan Schalke04'e transfer olan U19 futbolcusu Kerim Çalhanoğlu ile profesyonel mukavele imzalandı.
Geçtiğimiz aylarda TSG 1899 Hoffenheim'dan Schalke04'e transfer olan U19 futbolcusu Kerim Çalhanoğlu ile profesyonel mukavele imzalandı.
Schalke04 Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında TSG 1899 Hoffenheim'den transfer edilen Kerim Çalhanoğlu ile 2024 yılına kadar profesyonel mukavele imzalandığı belirtildi. Schalke04 Kulübü Spor Direktörü Jochen Schneider genç futbolcudan övgüyle söz ederken, U19 Takımı Teknik Direktörü Norbert Elgert'in ise "Kerim, karakterli ve çok yetenekli ve geleceği olan bir genç futbolcu. Ben, O'nun için çok sevinçliyim" ifadelerine yer verildi.
Kerim Çalhanoğlu, Schalke04 formasıyla ilk maçına FC Köln U19 takımı karşısında kaptan olarak çıkarken Türk oyuncu hem savunmada hem de orta sahanın solunda görev yapıyor.
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