Seattle’daki 'polisten arındırılmış bölge' polis tarafından dağıtıldı
Irkçılık karşıtı protestoların ardından polisin terk ettiği Seattle’deki ‘polisten arındırılmış bölge’, önceki sabah polis tarafından dağıtıldı.
ABD’de ırkçılık karşıtı protestolar kapsamında Washington eyaletinin Seattle kentinde kurulan ‘polisten arındırılmış bölge’ CHOP, önceki gün polis tarafından dağıtıldı.
Kentin sanat merkezi olarak anılan Capitol Hill Mahallesi’nde 8 Haziran’dan beri devam eden eylemler polisin sert saldırılarıyla karşılaşmış, daha sonra 11 Haziran’da polis mahalleyi terk etmişti. Mahalleli burada otonom bir yaşam alanı kurmuştu. Alanın adı daha sonra Capitol Hill Organized Protest (CHOP) olarak belirlenmişti.
PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
Birgün'ün haberine göre, Seattle Polisi, FBI ekipleriyle birlikte önceki sabah erken saatlerde Belediye Başkanı Jenny Durkan’ın emriyle mahalleye girerek eylemlere son verdi. Protestoların başından beri bölgeden canlı yayın yapan Omari Salisbury, yerel medyaya yaptığı açıklamada, polisin yer yer plastik mermi ve biber gazı kullanarak 30 dakikadan az sürede bölgenin hakimiyetini ele geçirdiğini ve çok az direnişle karşılaştığını, polisin protestoculara yer yer plastik mermi ve biber gazıyla saldırdığını belirtti. Seattle polisi ise 44 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Basına açıklama yapan Polis Şefi Carmen Best, kararın, geçen üç hafta içinde bölgede biri 14 biri 19 yaşlarında iki kişinin ölümüyle sonuçlanan dört silahlı saldırı sonucu verildiğini ileri sürdü. Belediye Başkanı Durkan, geçen hafta başında polisin bölgeye müdahalede bulunacağını açıklamıştı.
Protestocular, ırkçı grupların da tehditleriyle karşı karşıyaydı.
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