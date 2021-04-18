Sebastian Vettel'den aşı açıklaması

18 Nisan 2021 Pazar, 15:06

Aston Martin’in tecrübeli pilotu Sebastian Vettel Formula 1 pilotlarının aşılanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarışı Sakhir GP öncesinde Bahreyn hükümeti Formula 1’de yer alan herkese iki doz aşı sunacağını açıklamıştı. F1 yönetimi bu teklifi geri çevirirken takımlara ve sürücülere isterlerse aşı olabileceklerinin söylendiği belirtilmişti.

İKİ TAKIM KABUL ETTİ

Ferrari ve Alpha Tauri, tüm takımın aşılanmasını isterken birkaç pilotun daha aşılandığı belirtildi. Sebastina Vettel ise RTL’ye yaptığı açıklamada, “Bahreyn’de aşı olma şansımız vardı. Ama bunu istemedim çünkü sıra bende değildi. Aşı olmak isteyen birçok insan var ve sıra bekliyorlar. Gençler kadar yaşlılar da risk altında. Bu yüzden aşı olacağım ama sadece sıram geldiğinde.” ifadelerini kullandı.