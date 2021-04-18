Sebastian Vettel'den aşı açıklaması
Formula 1'de bazı pilotların ve takım çalışanlarının aşı olması sonrasında Sebastian Vettel, sırası gelmeden aşı olmayacağını söyledi.
Aston Martin’in tecrübeli pilotu Sebastian Vettel Formula 1 pilotlarının aşılanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarışı Sakhir GP öncesinde Bahreyn hükümeti Formula 1’de yer alan herkese iki doz aşı sunacağını açıklamıştı. F1 yönetimi bu teklifi geri çevirirken takımlara ve sürücülere isterlerse aşı olabileceklerinin söylendiği belirtilmişti.
İKİ TAKIM KABUL ETTİ
Ferrari ve Alpha Tauri, tüm takımın aşılanmasını isterken birkaç pilotun daha aşılandığı belirtildi. Sebastina Vettel ise RTL’ye yaptığı açıklamada, “Bahreyn’de aşı olma şansımız vardı. Ama bunu istemedim çünkü sıra bende değildi. Aşı olmak isteyen birçok insan var ve sıra bekliyorlar. Gençler kadar yaşlılar da risk altında. Bu yüzden aşı olacağım ama sadece sıram geldiğinde.” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Mısra Öz Sel yoğun bakıma alındı
- Yavaş'tan gençlere Kripto para uyarısı
- AKP ve MHP oylarında büyük düşüş... İşte son anket
- İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe
- Araç sahipleri dikkat: 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor!
- KKTC’den Ankara’ya tepki
- İşkence görüntülerine tepki
- Show TV’den ‘Güldür Güldür Show’ kararı
- Erbakan'dan 'kısırlaştırma' iddiası
- Tartışılan öneri reddedildi