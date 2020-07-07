Şebnem Korur Fincancı ve Gençay Gürsoy hakkında beraat kararı
Barış Akademisyenleri Şebnem Korur Fincancı ve Gençay Gürsoy hakkında beraat kararı verildi.
Anayasa Mahkemesi’nin Barış Akademisyenleri hakkında verdiği yeniden yargılama kararı sonrası Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un duruşmaları bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada yapılan savunmaların ardından Fincancı ve Gürsoy için beraat kararı verildi.
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