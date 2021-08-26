"Seçimler 2022 kasımında olacak" iddiası
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, kaleme aldığı yazıda, seçimlerin 2022 yılının kasım ayında yapılacağını tahmin ettiğini belirtti. Yılman ayrıca İYİ Parti Akşener'in aday olabilmesi için "imtihandan geçmesi" gerektiğini savundu.
Sevilay Yılman kaleme aldığı yazıda olası bir seçimde Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "4-0" önde olduğunu iddia etti.
Erdoğan'ın son dönemdeki açıklamalarının bir seçim sinyali olduğunu düşünen Yılman, "Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son zamanlarda AK Parti’nin iktidar olduğu dönem boyunca yaptıklarına, icraatlarına ısrarla vurgu yapması kampanyaya başladığının izlenimini verdiriyor" dedi.
AKP'li bazı isimlerin de harekete geçtiğini aktaran Yılma, "Mesela milletvekili olmayı düşünen bazı isimlerin liderlerin karar aşamasında isminin favoriler arasında olması için şimdiden saha çalışmalarına başladığını görüyorum" ifadelerine yer verdi.
TARİH KASIM 2022
Bu izlenimler üzerinden tarih veren Sevilay Yılman, "Yani iç sesim doğruyu söylüyorsa Cumhur İttifakı yola çıktı Kasım 2022 için" dedi.
MİLLET İTTİFAKI'NIN DURUMU
Millet İttifakı'nda aday belirsizliği olduğunu savunan Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalara dikkat çekti.
Yılman, şunları belirtti:
"Yakın kurmaylarından Oğuz Kaan Salıcı’nın kapalı, açık tüm sohbetlerinde; “Tartışmaya gerek yok! Adayımız Genel Başkanımızdır! ” ifadeleri kulaktan kulağa yayılıyor ve bu da Millet İttifakı’nın diğer ortaklarında rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.
Devam ediyor diyorum zira bu konuyu daha evvel de yazı konusu yapmıştım.
Hatırlayan hatırlar ama yine de o yazının linkini iliştiriyorum tekrar okunması isteğiyle…
Bu arada açıkça yazamıyor olabilirim çünkü “off the record” şartı ile aktarılıyor bazı şeyler.
İttifakın diğer ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çok istekli olduğu ve Kılıçdaroğlu ile ilgili bu ataklardan da epeyce huzursuzluk duymaya başladığı ona yakın isimler tarafından da aktarılıyor."
AKŞENER'İN SINAVI KÜRTLER Mİ?
Kürt oylarının İYİ Parti Meral Akşener'den yana olmadığı için kaygıların olduğunu belirten Sevilay Yılman, şu ifadeleri kullandı:
"Akşener’i huzursuz eden diğer bir husus ise CHP kanadından; “Meral Hanım’ın Kürtler ile geçmişi sıkıntılı. HDP’ye oy veren hiçbir Kürt ona oy vermez. Aday olursa seçim baştan kayıptır! " tezleri.
Akşener isminin Kürtler nezdinde problemli olduğu konusunda hemfikirim.
Maalesef bölge halkının hafızalarına kazınmış. Özellikle İçişleri Bakanlığı döneminde izlenilen Güneydoğu politikalarında onun da sorumluluğu var.
Ancak aşamayacağına da inanmıyorum.
Meral Hanım’ın son dönemde sergilemeye çalıştığı demokratik duruşun, itinayla bu konunun aşılması için verdiği mücadelenin Kürt seçmenlerin tamamının değilse bile bir kısmının gönlünü kazanabileceğini düşünüyorum.
Ama yeterli mi?
Kesinlikle değil.
Eğer o bölge halkının oyunu istiyorsa daha net olmalı Akşener.
Çünkü Kürtlerin hafızasında yer etmiş Akşener imajı ancak samimiyetle aşılabilir.
Ha tabii bu arada sadece kendisinin değil partisinin diğer mensuplarının, sözcülerinin, temsil edenlerinin de benzer bir anlayışı sergilemesi gerekiyor.
Bir yandan fanatik Türk milliyetçiliğine devam ederken; “Kürtlerin de oyuna talibiz” demek biraz absürt kaçıyor çünkü."
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