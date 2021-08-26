"Seçimler 2022 kasımında olacak" iddiası

Sevilay Yılman kaleme aldığı yazıda olası bir seçimde Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "4-0" önde olduğunu iddia etti.

Erdoğan'ın son dönemdeki açıklamalarının bir seçim sinyali olduğunu düşünen Yılman, "Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son zamanlarda AK Parti’nin iktidar olduğu dönem boyunca yaptıklarına, icraatlarına ısrarla vurgu yapması kampanyaya başladığının izlenimini verdiriyor" dedi.

AKP'li bazı isimlerin de harekete geçtiğini aktaran Yılma, "Mesela milletvekili olmayı düşünen bazı isimlerin liderlerin karar aşamasında isminin favoriler arasında olması için şimdiden saha çalışmalarına başladığını görüyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu izlenimler üzerinden tarih veren Sevilay Yılman, "Yani iç sesim doğruyu söylüyorsa Cumhur İttifakı yola çıktı Kasım 2022 için" dedi.

Millet İttifakı'nda aday belirsizliği olduğunu savunan Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalara dikkat çekti.

"Yakın kurmaylarından Oğuz Kaan Salıcı’nın kapalı, açık tüm sohbetlerinde; “Tartışmaya gerek yok! Adayımız Genel Başkanımızdır! ” ifadeleri kulaktan kulağa yayılıyor ve bu da Millet İttifakı’nın diğer ortaklarında rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

Devam ediyor diyorum zira bu konuyu daha evvel de yazı konusu yapmıştım.

Hatırlayan hatırlar ama yine de o yazının linkini iliştiriyorum tekrar okunması isteğiyle…

Bu arada açıkça yazamıyor olabilirim çünkü “off the record” şartı ile aktarılıyor bazı şeyler.

İttifakın diğer ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çok istekli olduğu ve Kılıçdaroğlu ile ilgili bu ataklardan da epeyce huzursuzluk duymaya başladığı ona yakın isimler tarafından da aktarılıyor."