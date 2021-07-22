Sedat Peker günler sonra ortaya çıktı: Hastalığım biraz ağır geçiyor

22 Temmuz 2021 Perşembe, 14:11

Yayınladığı videolar ve iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ailesiyle birlikte koronavirüse yakalanmıştı. Peker, hastalığının açıklanmasının ardından günler süren sessizliğini bozarak yeni paylaşımlarda bulundu.

Ailesiyle birlikte, evindeki yardımcılarının da koronavirüse yakalandığı bilgisini veren Sedat Peker, "Benim hastalığım biraz ağır geçiyor, akciğerimde küçük bir bölgeye de nüfuz etmiş ancak Yüce Allah'ın izniyle bize bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Hakkında çıkan "anlaşma" iddialarına tepki gösteren Peker, "Ben eğer anlaşma yapmayı düşünseydim Türkiye’ye gelirdim, hiç ağzımı da açmazdım. En fazla yatacağım bir kaç aydı" ifadelerini kullandı. Peker, "Kıymetli dostlarım benim anlattıklarımdan en az 50 tane hükümet düşerdi ancak bizim gazetecilerin çoğunun namusu aldığı maaş kadar" diye yazdı.