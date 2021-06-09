Sedat Peker kararını sosyal medyada duyurdu

09 Haziran 2021 Çarşamba, 15:34

Ardı ardında yayımladığı videolarla Türkiye'nin gündemini sarsan Sedat Peker, kaldığı otelin ifşa olması nedeniyle ailesiyle birlikte başka bir yere geçeceğini söyledi.

Sedat Peker'in konuyla ilgili paylaşımları şöyle:

1- Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malum, aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altından kalkmasını biliriz.

2- Bu sebeple perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir (net olarak bilmiyorum), ancak söz namus ölmez sağ kalırsak mutlaka yayınlayacağım.

3- Ancak Twitterim açık olacak. Ani gelişmelere buradan katılacağım.